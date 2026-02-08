Fuego devora corralón de la Fiscalía en Tlaxcala

GENERANDO AUDIO...

Se incendia corralón en Tlaxcala; más de 180 unidades arden Foto: Genaro Zepeda

Un aparatoso incendio se registró este sábado en el corralón de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) dejó severos daños, luego que el fuego consumió al menos 184 vehículos asegurados, entre automóviles y motocicletas, generando una amplia movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Voraz #incendio arrasa corralón de la Fiscalía General de #Tlaxcala 🚘🔥



Cerca de 200 vehículos se quemaron tras un incendio en el corralón de la FGJE en el municipio de Tzompantepec.



Aunque las causas del incendio aún no han sido confirmadas, no se descarta un posible error… pic.twitter.com/6c11LbikHz — Cuarto Poder (@CuartoPoderMX) February 7, 2026

El siniestro ocurrió en las instalaciones ubicadas en el municipio de Tzompantepec, donde el fuego se propagó en una franja del corralón que resguardaba unidades con más de 10 años de antigüedad, las cuales formaban parte de un lote de aproximadamente 600 vehículos bajo custodia de la autoridad ministerial.

Incendio en corralón de la Fiscalía de Tlaxcala moviliza a cuerpos de emergencia

Gracias a la rápida intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos del estado, así como de personal de Protección Civil y vulcanos de los municipios de Tzompantepec y Apizaco, el incendio fue controlado antes que se extendiera a la totalidad del predio.

En las labores también participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes apoyaron en el control de la emergencia y el resguardo de la zona.

Más de 400 vehículos no fueron alcanzados por el fuego

De acuerdo con el reporte preliminar, el fuego afectó únicamente una sección del corralón, mientras que aproximadamente 425 unidades, entre vehículos y motocicletas, permanecieron intactas al no ser alcanzadas por las llamas.

Las autoridades detallaron que los vehículos calcinados correspondían a aquellos que se encontraban concentrados en un área destinada al resguardo de unidades con más de una década de antigüedad, las cuales pertenecían a lo que anteriormente era la Procuraduría General de Justicia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Fiscalía de Tlaxcala inicia investigación por incendio en corralón

Autoridades confirmaron que ya se inició una carpeta de investigación para esclarecer las causas del incendio. el Ministerio Público, la policía de investigación y peritos especializados realizan las diligencias correspondientes para determinar el origen del siniestro y ubicar a la o las personas responsables. La Fiscal General de Justicia de Tlaxcala, Ernestina Carro Roldán, confirmó:

“De acuerdo con el reporte preliminar el fuego consumió aproximadamente 184 vehículos que se encontraban en una franja del corralón de un total aproximado de 600 unidades entre vehículos y motocicletas la cual era utilizada para resguardar vehículos con más de diez años dé antigüedad correspondiente a lo que anteriormente era la Procuraduría General de Justicia”…LIGAR…”Cabe señalar que ya se inició una carpeta de investigación en la que el ministerio público llevarán la indagatoria necesaria”

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.







