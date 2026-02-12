Fuertes imágenes: momento en que apuñalan a estudiante de secundaria en Tláhuac

GENERANDO AUDIO...

Un alumno resultó apuñalado en Tláhuac, CDMX. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México (CDMX), dos estudiantes pelearon a las afueras de la secundaria diurna 324 “Alfonso Caso”; sin embargo, uno de ellos sacó un objeto punzocortante y lesionó de gravedad a su compañero.

Fuertes imágenes en Tláhuac

La pelea ocurrió el día de ayer en la colonia La Conchita, cuando Diego, de 14 años, y Jeremy, de 15 años, se enfrascaron en un pleito a la salida de clases. En las imágenes, compartidas por el usuario @_otomartinez, se observa cómo la sangre comenzó a pintar de rojo la playera de Jeremy.

Diego, de complexión delgada y al verse en desventaja por los golpes, decidió sacar una navaja y atacar en reiteradas ocasiones a Jeremy.

Alumnos y demás personas fueron espectadores de la gresca, la cual se registró afuera de la secundaria y en la que, según testigos, autoridades no intervinieron en ese momento.

Al ver la escena, algunas personas decidieron intervenir. Posteriormente, Diego fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

Adolescente grave en Tláhuac

Por las lesiones, Jeremy fue llevado a un hospital cercano. El adolescente resultó afectado en los intestinos, riñón y otros órganos vitales, por lo que fue trasladado a otro nosocomio donde recibe atención, indicaron medios locales.

Guadalupe Mendoza, abuela del menor, indicó que su nieto está grave y que perdió dos órganos.

