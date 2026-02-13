Saturada Línea A del Metro de CDMX por revisión en zona de vías

GENERANDO AUDIO...

La Línea A del Metro de CDMX reportó retrasos. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la Ciudad de México (CDMX), usuarios de la Línea A del Metro reportaron retrasos en el servicio durante la mañana de este viernes 13 de febrero, debido a una revisión en la zona de vías.

¿Qué dijo el Metro de CDMX?

En un mensaje en redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo Metro indicó que el retraso en el servicio se debió a dicha revisión; sin embargo, no detalló cuál fue la afectación.

“Se realiza una revisión en zona de vías en la Línea A, por lo que la marcha es lenta. Personal del Sistema labora para normalizar el servicio. Atiende las indicaciones y permite el libre cierre de puertas. Mantente informado a través de nuestros canales oficiales”.

Todas las estaciones de la Línea A brindan servicio; no obstante, por la revisión en vías, los convoyes presentaron retrasos.

“La Línea A se encuentra abierta y brindando servicio en todas sus estaciones. Se realiza una revisión en zona de vías, por lo que la circulación de los trenes es lenta”, precisó el Metro a un usuario en redes sociales.

La afectación se reportó al filo de las 7:00 horas; por ello, muchas personas resultaron afectadas en sus traslados cotidianos. Además, la medida del Hoy No Circula, por contingencia por ozono, provocó que más personas utilizaran el Metro.

La Línea A corre de Santa Marta a Pantitlán y es una de las conexiones principales del oriente de la CDMX.

