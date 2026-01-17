Pelea en Tlalpan: detienen a 4 tras agresión a polis de la SSC-CDMX; videos

GENERANDO AUDIO...

En Tlalapan, CDMX, polis pelearon con motociclistas. Foto: Gettyimages/Ilustrativa

En Ciudad de México (CDMX), en la alcaldía Tlalpan, una revisión de tránsito terminó en una riña entre policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y un grupo de motociclistas, que dejó cuatro personas detenidas y dos policías lesionados, hechos que quedaron registrados en videos.

Videos de la pelea entre polis y repartidores

La pelea entre policías de CDMX fue con repartidores de aplicación en Viaducto Tlalpan, a la altura de la incorporación a Periférico. La cuenta @TlalpanVecinos compartió algunos videos en donde se apreció el conflicto.

El incidente ocurrió en calles de la colonia Arenal Tepepan, en la zona del Viaducto Tlalpan y su cruce con Periférico. En los videos hasta se observó a los polis y repartidores pelear en la banqueta.

De acuerdo con la información oficial, los policías detectaron a tres motociclistas que circulaban sin casco de protección, por lo que les marcaron el alto para una revisión, indicó la SSC-CDMX en una tarjeta informativa.

Durante la inspección, los conductores no acreditaron la propiedad legal de las motocicletas ni presentaron la documentación correspondiente, por lo que las unidades fueron aseguradas.

Detenidos y heridos

Al momento de subir a los motociclistas a las patrullas, varias personas se aproximaron al lugar y comenzaron a agredir físicamente a los uniformados, lo que derivó en un enfrentamiento. Tras el apoyo de otros equipos policiales, cuatro hombres de 22, 25, 26 y 40 años fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público.

Como resultado de la riña, dos policías resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital. Uno de ellos presentó una herida en la cavidad frontal que requirió sutura, mientras que el otro sufrió dos heridas abiertas de aproximadamente cinco centímetros de longitud.

