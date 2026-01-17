Pelea en Tlalpan: detienen a 4 tras agresión a polis de la SSC-CDMX; videos
En Ciudad de México (CDMX), en la alcaldía Tlalpan, una revisión de tránsito terminó en una riña entre policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y un grupo de motociclistas, que dejó cuatro personas detenidas y dos policías lesionados, hechos que quedaron registrados en videos.
Videos de la pelea entre polis y repartidores
La pelea entre policías de CDMX fue con repartidores de aplicación en Viaducto Tlalpan, a la altura de la incorporación a Periférico. La cuenta @TlalpanVecinos compartió algunos videos en donde se apreció el conflicto.
El incidente ocurrió en calles de la colonia Arenal Tepepan, en la zona del Viaducto Tlalpan y su cruce con Periférico. En los videos hasta se observó a los polis y repartidores pelear en la banqueta.
De acuerdo con la información oficial, los policías detectaron a tres motociclistas que circulaban sin casco de protección, por lo que les marcaron el alto para una revisión, indicó la SSC-CDMX en una tarjeta informativa.
- Durante la inspección, los conductores no acreditaron la propiedad legal de las motocicletas ni presentaron la documentación correspondiente, por lo que las unidades fueron aseguradas.
Detenidos y heridos
Al momento de subir a los motociclistas a las patrullas, varias personas se aproximaron al lugar y comenzaron a agredir físicamente a los uniformados, lo que derivó en un enfrentamiento. Tras el apoyo de otros equipos policiales, cuatro hombres de 22, 25, 26 y 40 años fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público.
Como resultado de la riña, dos policías resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital. Uno de ellos presentó una herida en la cavidad frontal que requirió sutura, mientras que el otro sufrió dos heridas abiertas de aproximadamente cinco centímetros de longitud.
