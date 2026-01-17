Cateo en Iztacalco deja detenido y más de 280 dosis de droga aseguradas

GENERANDO AUDIO...

Foto: SSC CDMX

Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a Juan Carlos “N”, presunto integrante de un grupo delictivo, durante un cateo en la alcaldía Iztacalco, como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX).

El titular de la SSC CDMX, Pablo Vázquez Camacho, detalló que la acción se realizó en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), tras obtener una orden judicial para ingresar al inmueble.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron más de 280 dosis de aparente marihuana y cocaína, así como tres cartuchos útiles para arma de fuego y una báscula gramera, utilizada presuntamente para el pesaje de las sustancias.

De acuerdo con las investigaciones, el predio cateado era utilizado para embalar droga y posteriormente distribuirla a narcomenudistas que operan en la demarcación de Iztacalco, una de las zonas donde se mantiene vigilancia permanente contra delitos de alto impacto.

Investigación por narcomenudeo en CDMX

La SSC CDMX señaló que la detención forma parte de una estrategia para desarticular grupos y células delictivas dedicadas al narcomenudeo, delito que impacta directamente en la seguridad de las colonias.

Juan Carlos “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones para determinar si está vinculado con otros hechos delictivos o integrantes de la misma organización criminal.

Coordinación contra delitos de alto impacto

Pablo Vázquez Camacho destacó que estos resultados se lograron gracias al trabajo conjunto con instancias del Gabinete de Seguridad, enfocado en el combate a los delitos de alto impacto y la reducción de la violencia en la capital.

Las autoridades capitalinas reiteraron que los operativos continuarán en distintas alcaldías, con el objetivo de retirar drogas de las calles, frenar la operación de grupos criminales y fortalecer la seguridad en la Ciudad de México.