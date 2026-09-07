Baja presión de agua en Azcapotzalco seguirá hasta marzo de 2027: ve colonias afectadas

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Corte de agua durará hasta 2027 en esta alcaldía de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Autoridades de la Ciudad de México(CDMX) informan que, debido a trabajos de construcción de una planta potabilizadora, la baja presión de agua durará hasta 2027 en la alcaldía Azcapotzalco. Por esta razón, dieron también algunas recomendaciones.

Baja presión de agua en estas colonias de Azcapotzalco

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que continúan los trabajos de construcción de la planta potabilizadora en el Pozo Pantaco 3 en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México, por lo que habrá baja presión de agua hasta 2027.

La dependencia señaló que, pese a los trabajos, se mantiene el suministro de agua, aunque con baja presión en las siguientes colonias:

Santa Catarina

Santa Bárbara

San Andrés

¿Cuándo se restablecerá el servicio?

De acuerdo con las autoridades capitalinas, se espera que el servicio de agua pueda restablecerse a partir del 1 de marzo de 2027, una vez que concluyan las labores correspondientes en el Pozo Pantaco 3.

Al respecto, explicaron que los trabajos de construcción forman parte de las acciones para poner en operación la planta potabilizadora.

¿Cómo solicitar una pipa de agua en Azcapotzalco?

En caso de que el suministro disponible no sea suficiente, los vecinos de las zonas afectadas podrán solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O, marcando al *426.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua pidió a los habitantes tomar en cuenta que el servicio continuará con baja presión mientras avanzan los trabajos en la instalación.

Por ahora, la fecha prevista para la recuperación del servicio es el 1 de marzo de 2027.

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