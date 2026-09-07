Video: rayo impacta antenas del Chiquihuite y lluvias dejan 16 inundaciones en CDMX

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Rayo impacta antena en el Chiquihuite. Fotos: Cuartoscuro/Jefe vulcano

Un rayo impactó una antena del Cerro del Chiquihuite durante la noche de este domingo 6 de septiembre, en medio de la tormenta eléctrica que se registró en el norte del Valle de México.

El momento quedó registrado en video y muestra cómo la descarga eléctrica alcanza una de las antenas ubicadas en esta zona elevada, generando un destello que destaca entre las nubes, iluminando el cielo oscuro.

El Cerro del Chiquihuite, ubicado en la zona norte del Valle de México, entre la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), es un punto donde pueden observarse este tipo de fenómenos durante las tormentas eléctricas debido a su elevación.

Hasta el momento, no se ha informado de personas lesionadas ni de daños relacionados directamente con el impacto del rayo sobre la antena en el Cerro del Chiquihuite.

¿Qué afectaciones dejaron las lluvias en CDMX?

Las lluvias de este domingo también provocaron diversas emergencias en distintos puntos de la capital mexicana.

De acuerdo con el reporte del Heroico Cuerpo de Bomberos, entre los servicios atendidos durante la jornada se contabilizaron 16 encharcamientos, además de la caída de árboles, cortocircuitos y un poste.

El balance reportado por los bomberos capitalinos incluye:

31 árboles caídos

16 encharcamientos

Nueve cortocircuitos

Un poste caído

Los servicios fueron atendidos por personal de emergencia en diferentes puntos de la capital, ante las condiciones generadas por las precipitaciones y la actividad eléctrica.

Atendimos un encharcamiento en la colonia Valentín Gómez Farías, en @A_VCarranza, informamos que se desalojo agua pluvial en un área de 200 metros lineales.#ServicioConcluido

@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/q0cfupHgrT — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) September 7, 2026

¿Por qué los rayos impactan antenas y zonas elevadas?

Durante una tormenta eléctrica, las descargas pueden producirse entre nubes o entre una nube y el suelo. Las estructuras elevadas y conductoras, como antenas, torres y postes, pueden convertirse en puntos donde se produzcan descargas hacia tierra.

Por ello, las autoridades recomiendan evitar permanecer en lugares abiertos o cerca de estructuras metálicas durante una tormenta eléctrica.

Acudimos a un depósito vehicular de la colonia San Martín Xochinahuac, en @AzcapotzalcoMx, para realizar el seccionamiento y retiro de un árbol de aproximadamente 10 metros de largo, desprendido desde la raíz. #ServicioConcluido @JefeVulcanoCova pic.twitter.com/P5ISv9f8fX — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) September 6, 2026

El rayo captado en el Cerro del Chiquihuite ocurrió mientras las condiciones meteorológicas generaban lluvias y actividad eléctrica sobre el Valle de México.

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