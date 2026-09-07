Metro CDMX: así opera este lunes tras cierres de estaciones y afectaciones por lluvia

GENERANDO AUDIO...

Metro CDMX. Foto: Cuartoscuro

Este fin de semana, debido a las lluvias, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX) resultó con varias afectaciones en su servicio, por lo que se activó la marcha de seguridad e, inclusive, se suspendió el servicio en algunas estaciones de la Línea 3.

Sin embargo, este lunes 7 se septiembre el Metro CDMX opera con normalidad, sin cierres de estaciones previstos. De este modo, los usuarios pueden descender y ascender en las 195 estaciones sin contratiempos.

Lluvias afectan servicio del Metro CDMX

Este fin de semana, la Ciudad de México presentó lluvia en todas sus alcaldías y afectó el servicio del Metro CDMX, por lo que la marcha de seguridad se activó a lo largo de toda la red.

#MetroAlMomento: Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 5, 9, 12, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. pic.twitter.com/4mfynBJ1ph — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 6, 2026

Del mismo modo, en la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, el servicio se ofreció de forma provisional de La Raza a Universidad. Según lo mencionado por las autoridades, una revisión en zona de vías derivó en la suspensión de las corridas en las estaciones:

Indios Verdes

Deportivo 18 de marzo

Potrero

Buena tarde. Debido a una revisión en la zona de vías de la Línea 3, se implementa servicio provisional de La Raza a Universidad en ambos sentidos.



No se ofrece servicio de trenes entre Indios Verdes y La Raza.



Personal del Sistema trabaja para restablecer el servicio en su… — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 6, 2026

Después de varias horas, el paso de los trenes se normalizó en las estaciones cerradas, permitiendo el ascenso y descenso para los usuarios.

Metro CDMX opera sin cierres este lunes

Luego de las afectaciones derivadas de las lluvias registradas este fin de semana, este lunes 7 de septiembre el Metro CDMX opera con normalidad en las 12 líneas.

Al momento, tras la reapertura de las tres estaciones de la Línea 3, no se tienen cierres previstos a lo largo de la red, de manera que los usuarios pueden utilizar las 195 estaciones de la red.

Lluvias y anomalías podrían retrasar el servicio

Las lluvias de esta noche en la Ciudad de México podrían afectar el inicio del servicio este lunes 7 de septiembre, debido a la humedad en zona de vías y a la activación de la marcha de seguridad. Asimismo, para este inicio de semana, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias en la capital. En consecuencia, el servicio del Metro CDMX podría presentar retrasos.

Esta temporada de lluvias, al viajar en Metro es importante resguardar los objetos personales que puedan caer a vías, en especial paraguas u objetos metálicos, ya que pueden generar cortocircuitos y como consecuencia demoras en el servicio. pic.twitter.com/Kk4gNYeJAS — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 6, 2026

Del mismo modo, anomalías o incidentes podrían provocar retardos en el servicio o, inclusive, derivar en la suspensión temporal del servicio. Por ello, te recomendamos estar al pendiente de Uno TV y del estado del servicio de las 12 líneas del Metro.

Por último, te recordamos que el horario de servicio del Metro CDMX es el siguiente:

Lunes a viernes: 5:00 a 00:00 horas

5:00 a 00:00 horas Sábado: 6:00 a 00:00 horas

6:00 a 00:00 horas Domingo y días festivos: 7:00 a 00:00 horas

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.