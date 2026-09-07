Jubilados y pensionados del IPN encabezan las movilizaciones en CDMX este 7 de septiembre
Este lunes 7 de septiembre de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán jubilados y pensionados del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas:
- 6 concentraciones
- 6 citas agendadas
- 7 eventos de esparcimiento
- 14 plantones
A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.
Concentraciones y movilizaciones previstas
07:00 — Jubilados y pensionados del IPN
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Punto: Palacio Nacional, costado sur, en la zona de Plaza de la Constitución y José María Pino Suárez.
- Demanda: pago de finiquitos y gratificaciones por jubilación que, según los manifestantes, permanecen retenidos o con adeudos desde el ejercicio fiscal 2024.
- Aforo estimado: 60 personas.
- Zona de atención: Zócalo, José María Pino Suárez y alrededores de Palacio Nacional.
09:00 — Padres de familia de la Primaria Nicolás García de San Vicente
- Alcaldía: Iztapalapa.
- Lugar: Escuela Primaria Nicolás García de San Vicente, Congreso de Chilpancingo Sur No. 60, colonia Ermita Zaragoza.
- Demanda: reparación del plantel debido a daños ocasionados por el sismo de 2017.
- Aforo: 30 personas.
- Al tratarse de una concentración en un plantel escolar, la afectación se concentraría en las calles inmediatas.
11:00 — Unión Social de Artesanos Indígenas Triquis
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la Secretaría de Gobierno, en la calle 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera.
- Demanda: inconformidad por el incumplimiento de un acuerdo relacionado con espacios para la venta de artesanías en la calle Marroquí.
- Aforo: 10 personas.
11:00 — Casa de las Muñecas Trabajadoras Sexuales de Calzada de Tlalpan
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2.
- Demanda: solicitar el pago del apoyo económico otorgado por el Gobierno de la Ciudad de México debido a las afectaciones a sus ingresos provocadas por la construcción de la ciclovía y obras en Calzada de Tlalpan.
- Aforo: 40 personas.
- Zona de atención: Centro Histórico y accesos a Plaza de la Constitución.
12:00 — Plataforma 4:20
Esta organización contempla una jornada itinerante, por lo que las afectaciones podrían presentarse en distintos puntos de la ciudad:
- Monumento a la Madre, avenida Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, Cuauhtémoc.
- Avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, Benito Juárez.
- Avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, Gustavo A. Madero.
- Demanda: recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, además de charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.
- Aforo: 45 personas.
12:00 — Ex trabajadores de la extinta Ruta 100
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1.
- Demanda: pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.
- Aforo: 50 personas.
12:30 — Observatorio Vecinal Verónica Anzures
- Alcaldía: Álvaro Obregón.
- Lugar: Poder Judicial de la Federación, Blvd. Adolfo López Mateos No. 2321, colonia Flor de María.
- Actividad: rueda de prensa para exponer argumentos relacionados con un proyecto de sentencia que beneficia a la inmobiliaria “Be Grand Alto Polanco Fase III”.
- También solicitarán a magistrados modificaciones al proyecto y tutela de derechos ambientales y participación ambiental vecinal.
- Aforo: 50 personas.
Durante el día — Movimiento de Regeneración Sindical
- Alcaldía: Benito Juárez.
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México-Coyoacán No. 259, colonia General Anaya.
- Demanda: dentro de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, instalarán mesas para recolectar firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
- Aforo: 30 personas.
Durante el día — Organización “1° de Agosto”
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores.
- Actividad: acudirán para dar seguimiento a la contestación de un oficio relacionado con el caso de un ciclista y repartidor de 21 años que murió atropellado por una unidad del Metrobús en febrero de 2021.
- Aforo: 10 personas.
Durante el día — Jueces y magistrados en retiro
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Lugar: Senado de la República, avenida Paseo de la Reforma No. 135, colonia Tabacalera.
- Demanda: indemnizaciones y pensiones complementarias, conforme al artículo décimo transitorio de la Reforma Judicial.
- Aforo: 20 personas.
17:00 — Espacio Cultural “Foro Off Spring”
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Lugar: Foro Off Spring, Francisco Pimentel No. 14, colonia San Rafael.
- Actividad: rueda de prensa para explicar los motivos por los que consideran que el foro no debe cerrar y solicitar su reconocimiento como espacio cultural independiente.
- Aforo: 40 personas.
17:00 — “Queremos Trabajo Digno”
- Alcaldía: Benito Juárez.
- Lugar: Parque Hundido Luis G. Urbina, avenida Insurgentes Sur y Cerrada Millet, colonia Extremadura Insurgentes.
- Demanda: actos de arbitrariedades y despidos injustificados en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; además, cancelación de plazas de base, cese a la corrupción y venta de plazas, respeto a derechos laborales, reinstalación de compañeros cesados, trabajo digno y aumento salarial.
- Aforo: 60 personas.
Actividad artística
20:30 — Alberto Barros, “El Titán de la Salsa”
La agenda también registra un evento artístico:
- Alcaldía: Miguel Hidalgo.
- Lugar: Auditorio Nacional.
- Horario: 20:30 horas.
- Aforo: 9,790 personas.
Por la magnitud del aforo, se recomienda prever mayor carga vehicular y peatonal en Paseo de la Reforma y alrededores del Auditorio Nacional, particularmente durante los periodos de llegada y salida del público.
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