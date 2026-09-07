Jubilados y pensionados del IPN encabezan las movilizaciones en CDMX este 7 de septiembre

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Movilizaciones en CDMX este 7 de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 7 de septiembre de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán jubilados y pensionados del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este lunes 7 de septiembre en la #CiudadDeMéxico. 🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/op1al2zzaz — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 7, 2026

En total, están previstas:

6 concentraciones

6 citas agendadas

7 eventos de esparcimiento

14 plantones

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Concentraciones y movilizaciones previstas

07:00 — Jubilados y pensionados del IPN

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Punto: Palacio Nacional, costado sur, en la zona de Plaza de la Constitución y José María Pino Suárez.

Palacio Nacional, costado sur, en la zona de Plaza de la Constitución y José María Pino Suárez. Demanda: pago de finiquitos y gratificaciones por jubilación que, según los manifestantes, permanecen retenidos o con adeudos desde el ejercicio fiscal 2024.

pago de finiquitos y gratificaciones por jubilación que, según los manifestantes, permanecen retenidos o con adeudos desde el ejercicio fiscal 2024. Aforo estimado: 60 personas.

60 personas. Zona de atención: Zócalo, José María Pino Suárez y alrededores de Palacio Nacional.

09:00 — Padres de familia de la Primaria Nicolás García de San Vicente

Alcaldía: Iztapalapa.

Iztapalapa. Lugar: Escuela Primaria Nicolás García de San Vicente, Congreso de Chilpancingo Sur No. 60, colonia Ermita Zaragoza.

Escuela Primaria Nicolás García de San Vicente, Congreso de Chilpancingo Sur No. 60, colonia Ermita Zaragoza. Demanda: reparación del plantel debido a daños ocasionados por el sismo de 2017.

reparación del plantel debido a daños ocasionados por el sismo de 2017. Aforo: 30 personas.

30 personas. Al tratarse de una concentración en un plantel escolar, la afectación se concentraría en las calles inmediatas.

11:00 — Unión Social de Artesanos Indígenas Triquis

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la Secretaría de Gobierno, en la calle 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera.

Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la Secretaría de Gobierno, en la calle 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera. Demanda: inconformidad por el incumplimiento de un acuerdo relacionado con espacios para la venta de artesanías en la calle Marroquí.

inconformidad por el incumplimiento de un acuerdo relacionado con espacios para la venta de artesanías en la calle Marroquí. Aforo: 10 personas.

11:00 — Casa de las Muñecas Trabajadoras Sexuales de Calzada de Tlalpan

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2.

Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2. Demanda: solicitar el pago del apoyo económico otorgado por el Gobierno de la Ciudad de México debido a las afectaciones a sus ingresos provocadas por la construcción de la ciclovía y obras en Calzada de Tlalpan.

solicitar el pago del apoyo económico otorgado por el Gobierno de la Ciudad de México debido a las afectaciones a sus ingresos provocadas por la construcción de la ciclovía y obras en Calzada de Tlalpan. Aforo: 40 personas.

40 personas. Zona de atención: Centro Histórico y accesos a Plaza de la Constitución.

12:00 — Plataforma 4:20

Esta organización contempla una jornada itinerante, por lo que las afectaciones podrían presentarse en distintos puntos de la ciudad:

Monumento a la Madre , avenida Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, Cuauhtémoc.

, avenida Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, Cuauhtémoc. Avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc , colonia Narvarte Poniente, Benito Juárez.

, colonia Narvarte Poniente, Benito Juárez. Avenida Gran Canal y Circuito Interior , colonia 20 de Noviembre, Gustavo A. Madero.

, colonia 20 de Noviembre, Gustavo A. Madero. Demanda: recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, además de charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, además de charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica. Aforo: 45 personas.

12:00 — Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1.

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1. Demanda: pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100. Aforo: 50 personas.

12:30 — Observatorio Vecinal Verónica Anzures

Alcaldía: Álvaro Obregón.

Álvaro Obregón. Lugar: Poder Judicial de la Federación, Blvd. Adolfo López Mateos No. 2321, colonia Flor de María.

Poder Judicial de la Federación, Blvd. Adolfo López Mateos No. 2321, colonia Flor de María. Actividad: rueda de prensa para exponer argumentos relacionados con un proyecto de sentencia que beneficia a la inmobiliaria “Be Grand Alto Polanco Fase III”.

rueda de prensa para exponer argumentos relacionados con un proyecto de sentencia que beneficia a la inmobiliaria “Be Grand Alto Polanco Fase III”. También solicitarán a magistrados modificaciones al proyecto y tutela de derechos ambientales y participación ambiental vecinal.

Aforo: 50 personas.

Durante el día — Movimiento de Regeneración Sindical

Alcaldía: Benito Juárez.

Benito Juárez. Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México-Coyoacán No. 259, colonia General Anaya.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México-Coyoacán No. 259, colonia General Anaya. Demanda: dentro de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, instalarán mesas para recolectar firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

dentro de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, instalarán mesas para recolectar firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aforo: 30 personas.

Durante el día — Organización “1° de Agosto”

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores.

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores. Actividad: acudirán para dar seguimiento a la contestación de un oficio relacionado con el caso de un ciclista y repartidor de 21 años que murió atropellado por una unidad del Metrobús en febrero de 2021.

acudirán para dar seguimiento a la contestación de un oficio relacionado con el caso de un ciclista y repartidor de 21 años que murió atropellado por una unidad del Metrobús en febrero de 2021. Aforo: 10 personas.

Durante el día — Jueces y magistrados en retiro

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Lugar: Senado de la República, avenida Paseo de la Reforma No. 135, colonia Tabacalera.

Senado de la República, avenida Paseo de la Reforma No. 135, colonia Tabacalera. Demanda: indemnizaciones y pensiones complementarias, conforme al artículo décimo transitorio de la Reforma Judicial.

indemnizaciones y pensiones complementarias, conforme al artículo décimo transitorio de la Reforma Judicial. Aforo: 20 personas.

17:00 — Espacio Cultural “Foro Off Spring”

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Lugar: Foro Off Spring, Francisco Pimentel No. 14, colonia San Rafael.

Foro Off Spring, Francisco Pimentel No. 14, colonia San Rafael. Actividad: rueda de prensa para explicar los motivos por los que consideran que el foro no debe cerrar y solicitar su reconocimiento como espacio cultural independiente.

rueda de prensa para explicar los motivos por los que consideran que el foro no debe cerrar y solicitar su reconocimiento como espacio cultural independiente. Aforo: 40 personas.

17:00 — “Queremos Trabajo Digno”

Alcaldía: Benito Juárez.

Benito Juárez. Lugar: Parque Hundido Luis G. Urbina, avenida Insurgentes Sur y Cerrada Millet, colonia Extremadura Insurgentes.

Parque Hundido Luis G. Urbina, avenida Insurgentes Sur y Cerrada Millet, colonia Extremadura Insurgentes. Demanda: actos de arbitrariedades y despidos injustificados en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; además, cancelación de plazas de base, cese a la corrupción y venta de plazas, respeto a derechos laborales, reinstalación de compañeros cesados, trabajo digno y aumento salarial.

actos de arbitrariedades y despidos injustificados en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; además, cancelación de plazas de base, cese a la corrupción y venta de plazas, respeto a derechos laborales, reinstalación de compañeros cesados, trabajo digno y aumento salarial. Aforo: 60 personas.

Actividad artística

20:30 — Alberto Barros, “El Titán de la Salsa”

La agenda también registra un evento artístico:

Alcaldía: Miguel Hidalgo.

Miguel Hidalgo. Lugar: Auditorio Nacional.

Auditorio Nacional. Horario: 20:30 horas.

20:30 horas. Aforo: 9,790 personas.

Por la magnitud del aforo, se recomienda prever mayor carga vehicular y peatonal en Paseo de la Reforma y alrededores del Auditorio Nacional, particularmente durante los periodos de llegada y salida del público.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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