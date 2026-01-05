Circula nuevo video del motociclista arrastrado más de 2 km por un auto en Iztapalapa

GENERANDO AUDIO...

En CDMX, un automovilista arrastró a un motociclista. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En la Ciudad de México (CDMX), un fuerte video se viralizó durante el fin de semana. En las imágenes, una automovilista arrastró a un motociclista en calles de la alcaldía Iztapalapa.

Fuerte video en CDMX

El nuevo material fue compartido por el usuario de la red social X, HalconOnce. En el video se observaron los pies del motociclista debajo del vehículo, que avanzó a velocidad normal y, además, pasó por un bache.

Advertencia: el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción

En las imágenes se apreció la matrícula de un automóvil Honda. Al motociclista se le identificó como Roberto, quien fue arrastrado hasta la esquina de Félix Palavicini y Francisco Múgica, en la zona de Constitución de 1917.

¿Qué se sabe del conductor?

El accidente se registró en Eje 6 y Periférico. El conductor, al parecer, golpeó por la parte trasera a la motocicleta; sin embargo, continuó su camino y se llevó a Roberto.

El periodista Carlos Jiménez difundió el rostro de la presunta responsable, identificada como Gaby Gómez Córdoba, de 42 años, quien habría huido al Estado de México (Edomex); no obstante, también habría abandonado su domicilio, señaló el comunicador.

En una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC-CDMX) indicó:

“Los hechos se suscitaron cuando los operadores del C2 Oriente reportaron a una persona atropellada en la calle Francisco Múgica y su esquina Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917 y, al llegar, los policías observaron sobre la cinta asfáltica a un hombre de aproximadamente 40 años de edad, con visibles manchas hemáticas en el cuerpo, por lo que solicitaron los servicios de emergencia”.

“Paramédicos que acudieron al sitio lo diagnosticaron sin signos vitales, por lo que la zona fue acordonada y se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales correspondientes”.

