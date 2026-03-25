¿Dónde puedo dejar mi auto para el México vs Portugal en el Estadio Azteca? Estas son las opciones para estacionar

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Revisa cuál te queda más cerca. Foto: Cuartoscuro

Si planeas asistir al partido entre México y Portugal este sábado 28 de marzo, debes saber que no podrás estacionar tu auto dentro del antiguo Estadio Azteca; no obstante hay más opciones.

El partido entre México y Portugal es el primer encuentro con fecha de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) que marcará la reapertura del inmueble ahora, conocido como Estadio Banorte, tras su remodelación rumbo al Mundial de 2026.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

De acuerdo la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el día del juego se llevará a cabo un operativo por el que el acceso vehicular a la zona estará restringido; por lo que no habrá estacionamiento para el público en los alrededores del inmueble, por lo que la única opción viable para, quienes se transporten en coche particular, será dejarlo dentro de uno de los estacionamientos remotos y trasladarse en el transporte autorizado.

¿Dónde puedo dejar mi auto si voy al Estadio Azteca?

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Las autoridades anunciaron que, como parte del plan de movilidad, se habilitará un sistema de estacionamientos remotos bajo el esquema Park & Ride, que permitirá a los asistentes dejar su auto en distintos puntos de la ciudad y trasladarse al estadio en camiones RTP.

Los puntos confirmados son:

Auditorio Nacional

Plaza Carso

Six Flags

Centro comercial Santa Fe

Parque Ecológico Xochimilco

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Desde estos lugares saldrán unidades directas hacia las inmediaciones del estadio, con servicio redondo (ida y vuelta) y operación desde cuatro horas antes del encuentro.

Otra opción es combinar el uso del automóvil con aplicaciones de movilidad, aunque también con limitaciones. Los taxis y plataformas solo podrán operar en puntos designados como Viaducto Tlalpan, Renato Leduc y Paseo Acoxpa, sin acceso directo al estadio.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Además, se implementará el esquema de “última milla”, lo que significa que, aún utilizando este tipo de servicios, así como el transporte público o autorizado, tendrás que descender en zonas perimetrales y continuar a pie hasta llegar al estadio, por lo que es necesario que tomes tus precauciones.

¿Por qué habrá operativo del Estadio Azteca?

Pablo Vázquez, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (CDMX), informó que 10 mil 835 policías serán desplegados para la reinauguración del Estadio Azteca el próximo sábado 28 de marzo, para el encuentro entre las selecciones de futbol de México y Portugal.

De acuerdo con el funcionario, los efectivos estarán apoyados por 472 vehículos oficiales, 247 motopatrullas, 16 grúas, 4 ambulancias, dos moto ambulancias, dos drones y un helicóptero. La finalidad es conocer si la capacidad del personal es suficiente para el Mundial:

“Este ejercicio servirá para evaluar y en su caso, ajustar y fortalecer las capacidades de todas las instituciones involucradas como una prueba hacia el Mundial”.Pablo Vázquez, Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX

Aunado a este personal, dentro del inmueble estarán 2 mil oficiales de la Policía Auxiliar, los cuales se encargarán de vigilar las entradas, salidas, pasillos, zonas de gradas, accesos y estarán a nivel de cancha para que las acciones se realicen sin contratiempos.

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