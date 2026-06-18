Fuerte accidente: auto choca y se incendia en Viaducto Tlalpan

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Acccidente en Viaducto Tlalpan. Foto: Raúl Gutiérrez

La mañana de este jueves un vehículo se impactó contra una aguja de incorporación en el Segundo Piso del Periférico, a la altura de Viaducto Tlalpan, en la Ciudad de México (CDMX).

Tras el choque, la unidad se incendió y las llamas consumieron por completo el automóvil. Elementos de emergencia acudieron al lugar para sofocar el fuego y resguardar la zona.

Hasta el momento se desconoce si el conductor logró salir con vida.

🚨Reportan grave accidente en Periférico Sur y Viaducto Tlalpan.



El conductor perdió la vida tras impactar su auto contra una aguja en el Segundo Piso del Periférico a la altura de Viaducto Tlalpan.



Servicios de emergencia trabajan en el lugar esperan llegada de peritos y MP.… pic.twitter.com/8wyO6MJAZw — Uno TV (@UnoNoticias) June 18, 2026

La circulación presenta afectaciones mientras peritos y personal del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente.

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