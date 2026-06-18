Fuerte accidente: auto choca y se incendia en Viaducto Tlalpan

| 08:02 | Redacción Uno TV | Uno TV | Raúl Gutiérrez
Acccidente en Viaducto Tlalpan. Foto: Raúl Gutiérrez

La mañana de este jueves un vehículo se impactó contra una aguja de incorporación en el Segundo Piso del Periférico, a la altura de Viaducto Tlalpan, en la Ciudad de México (CDMX).

Tras el choque, la unidad se incendió y las llamas consumieron por completo el automóvil. Elementos de emergencia acudieron al lugar para sofocar el fuego y resguardar la zona.

  • Hasta el momento se desconoce si el conductor logró salir con vida.

La circulación presenta afectaciones mientras peritos y personal del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

CNTE y múltiples colectivos encabezan las movilizaciones en CDMX este 18 de junio

Ciudad de México

CNTE y múltiples colectivos encabezan las movilizaciones en CDMX este 18 de junio

Hoy No Circula jueves 18 de junio: autos con engomado verde y placas 1 y 2 descansan

Ciudad de México

Hoy No Circula jueves 18 de junio: autos con engomado verde y placas 1 y 2 descansan

La lluvia no frenó la fiesta en el Ángel; colombianos celebran triunfo de su selección

Ciudad de México

La lluvia no frenó la fiesta en el Ángel; colombianos celebran triunfo de su selección

Fan Fest del Zócalo se pinta de amarillo con la pasión colombiana

Ciudad de México

Fan Fest del Zócalo se pinta de amarillo con la pasión colombiana

Etiquetas: , , ,