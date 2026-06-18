Fuerte accidente: auto choca y se incendia en Viaducto Tlalpan
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La mañana de este jueves un vehículo se impactó contra una aguja de incorporación en el Segundo Piso del Periférico, a la altura de Viaducto Tlalpan, en la Ciudad de México (CDMX).
Tras el choque, la unidad se incendió y las llamas consumieron por completo el automóvil. Elementos de emergencia acudieron al lugar para sofocar el fuego y resguardar la zona.
- Hasta el momento se desconoce si el conductor logró salir con vida.
La circulación presenta afectaciones mientras peritos y personal del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente.
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