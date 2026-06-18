Mototaxista de app graba a sujeto que lo asaltó en Tláhuac

GENERANDO AUDIO...

Un mototaxista captó el momento en que lo robaron. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En la Ciudad de México (CDMX), un mototaxista de aplicación fue víctima de un asalto en calles de la colonia Los Olivos, en los límites de las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa. El hecho quedó grabado por la cámara instalada en la motocicleta.

“Así las cosas, señores”

El conductor aceptó un viaje solicitado por un hombre identificado como Javier, cuyo destino se encontraba en la colonia Los Olivos. El trayecto transcurrió con normalidad; sin embargo, al llegar al punto indicado, el pasajero descendió de la unidad y de inmediato mostró un arma para exigirle sus pertenencias al motociclista.

“Mira hermano, ya te la sabes, nada más no me hagas ningún iris”, dice sujeto a conductor de moto, mientras le muestra un arma.

Ocurrió en Los Olivos, zona límite de las Alcaldías #Tláhuac e #Iztapalapa. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/LEgTmfV1ql — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) June 17, 2026

“Ya te la sabes. Es en vivo, carnal”, se escucha decir al presunto asaltante mientras toma el celular que se encontraba colocado en el manillar de la motocicleta. Ante la amenaza, el conductor entregó sus pertenencias.

“Nada más saca todo lo que traes de cuenta”, añadió el sujeto.

Durante el robo, el asaltante también tomó las llaves de la motocicleta y, antes de retirarse, las arrojó varios metros adelante. “Me vale ver… que me estés grabando”, expresó mientras se alejaba caminando por la calle.

Tras el atraco, el mototaxista tuvo que buscar las llaves de su unidad, las cuales fueron lanzadas por el delincuente aparentemente para evitar que pudiera seguirlo.

El video muestra un modus operandi que, de acuerdo con reportes de conductores de aplicación, consiste en solicitar un viaje, llegar al destino y cometer el asalto una vez concluido el recorrido.

La zona limítrofe entre Tláhuac e Iztapalapa ha sido señalada en diversas ocasiones por tener calles poco transitadas, donde este tipo de delitos pueden cometerse con facilidad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.