CNTE se manifiesta en oficinas de Afores y bloquea Paseo de la Reforma

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CNTE Chiapas realiza bloqueos en Reforma en la CDMX. Foto: Alberto Rodríguez.

Este jueves 18 de junio, profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevan a cabo algunos bloqueos sobre la avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México (CDMX), justo donde se encuentran ubicadas oficinas de Afores.

Docentes de la CNTE bloquean Paseo de la Reforma

Profesores de la Sección VII de Chiapas de la CNTE se manifiestan afuera de una de las oficinas de Afores, por lo que bloquean carriles laterales a la altura de la glorieta del Ahuehuete, sobre la avenida Paseo de la Reforma de la CDMX.

Otros contingentes de la CNTE también se encuentran en los números 144, 222, 265, 381, 489 y 555 de Reforma y en avenida Revolución, justo en él número 1275.

Profesores de la Sección VII de Chiapas de la CNTE bloquean carriles laterales a la altura de la glorieta del Ahuehuete.



Se manifiestan afuera de una de las oficinas de Afores. pic.twitter.com/sbyliy1wep — Uno TV (@UnoNoticias) June 18, 2026

¿Cuáles son las alternativas viales?

Por estos bloqueos de docentes de la CNTE en la capital del país, las alternativas viales son las siguientes:

Para Paseo de la Reforma: el Circuito Interior, la avenida Chapultepec, el Eje 1 Norte, el Eje Central, y los Ejes 1 y 2 Oriente

el Circuito Interior, la avenida Chapultepec, el Eje 1 Norte, el Eje Central, y los Ejes 1 y 2 Oriente Para la avenida Revolución: el anillo Periférico, la avenida De los Insurgentes y la avenida Universidad

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