Doble Hoy No Circula: ¿Por qué descansan otra vez los autos azules en contingencia ambiental?

La activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Ciudad de México genera dudas entre automovilistas, especialmente cuando se aplica el Doble Hoy No Circula en fin de semana.

Cuando la Fase 1 de Contingencia Ambiental se mantiene vigente en sábado o domingo, el Doble Hoy No Circula no se asigna de manera arbitraria. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) establece una secuencia específica de colores de engomado que se respeta cada vez que ocurre una contingencia en fin de semana: amarillo, rosa, rojo, verde y azul.

Esto significa que el orden no se reinicia cada vez, sino que continúa donde se quedó la última aplicación en sábado o domingo.

En redes sociales, muchos cuestionan por qué nuevamente deben descansar los autos con engomado azul, e incluso consideran que se trata de un error de las autoridades capitalinas.

Sin embargo, la explicación está en la secuencia oficial del programa ambiental.

¿Qué ocurrió la última vez?

El último Doble Hoy No Circula en fin de semana se aplicó el domingo 26 de mayo de 2024. Ese día dejaron de circular los vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Debido a que la secuencia continúa, el siguiente color en la lista es el engomado azul. Por ello, este sábado 14 de febrero deberán suspender circulación los autos con terminación de placa 0 y 9.

¿Qué pasa si la contingencia continúa?

Si la contingencia ambiental se extendiera hasta el domingo 15 de febrero, correspondería descansar a los vehículos con engomado amarillo, terminación 5 y 6, siguiendo el orden establecido.

Y si la contingencia se prolongara hasta el lunes, los autos con engomado amarillo podrían verse obligados a no circular dos días consecutivos: primero por la aplicación dominical extraordinaria y después por el programa regular del lunes.

¿Es un error del Gobierno?

No. La aplicación responde a una regla técnica previamente definida dentro del Programa Hoy No Circula, cuyo objetivo es reducir emisiones contaminantes en momentos críticos de calidad del aire. Cambiar la secuencia implicaría alterar un esquema diseñado para mantener equidad entre engomados a lo largo del tiempo.

La clave está en entender que la medida no es discrecional, sino parte de un mecanismo ambiental establecido para proteger la salud pública ante altos niveles de ozono o partículas contaminantes.