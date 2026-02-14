Sin cambios: se mantiene contingencia para este sábado 14 de febrero; revisa quién no circula

GENERANDO AUDIO...

Se mantiene la Fase I de contingencia ambiental. FOTO: Cuartoscuro

En su más reciente reporte, el de las 20:00 horas de este viernes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) informó que se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental, que fue establecida desde a tarde del jueves en la Zona Metropolitana del Valle de México. Por ellos este sábado 14 de febrero deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas, los autos con engomado azul, terminación de placa 9 ó 0.

¿Cómo queda el Hoy No Circula el sábado, 14 de febrero de 2024?

El sábado 14 de febrero deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

CAMe suspende la contingencia ambiental atmosférica regional. Foto: Cuartoscuro

¿Qué autos sí circulan el sábado 24 de febrero de 2024?

Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos que porten holograma “0” o “00”, cualquiera que sea su uso (salvo los vehículos con engomado color azul, terminación de placa 9 y 0).

Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.

Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.

En la Ciudad de México (CDMX) existen diversas razones por las cuales se puede poner una multa a tu vehículo. Sin embargo, no todas las autoridades pueden hacerlo. Es por esto que te explicamos quién te puede infraccionar y quién no te puede multar en la entidad.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, las multas por no respetar el “Hoy No Circula” por contingencia ambiental solamente pueden ser aplicadas por inspectores de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) que porten chalecos con la leyenda: “Autorizados para infraccionar”.

Medidas para proteger la salud tras activación de Contingencia Ambiental

Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas

Suspender cualquier actividad al aire libre organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas

Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas

Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados

Mantenerse informados sobre la calidad del aire con la App “Aire”, en el sitio webwww.aire.cdmx.gob.mx, en X (Twitter) @Aire_CDMX o al teléfono 5552789931 ext. 1.

Se informarán en un boletín que se emitirá el sábado 14 de febrero a las 10:00 horas, si continúa la contingencia.

