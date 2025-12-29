Borrón y Cuenta Nueva: el programa del Invi para bajar tu deuda hasta 50%

GENERANDO AUDIO...

“Borrón y Cuenta Nueva”, del Invi, ayuda a reducir créditos. Foto: Cuartoscuro

Adquirir una vivienda mediante el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México implica asumir un crédito de mediano o largo plazo que, ante imprevistos económicos, puede volverse difícil de cubrir. Para estos casos, el Invi cuenta con el programa Borrón y Cuenta Nueva, un esquema que permite obtener descuentos de hasta 50% para liquidar adeudos y regularizar la situación del crédito.

Además del descuento, el programa contempla beneficios financieros y jurídicos que facilitan el cumplimiento de los pagos y permiten a las personas acreditadas avanzar más rápido hacia la certeza de una vivienda digna.

¿Qué beneficios ofrece el programa Borrón y Cuenta Nueva?

De acuerdo con el propio Invi, este programa está diseñado para facilitar la regularización de créditos de vivienda mediante incentivos económicos directos, enfocados en reducir el monto total de la deuda y cerrar créditos pendientes.

Entre los principales beneficios se encuentran:

Hasta 50% de descuento para liquidar créditos vencidos

para liquidar créditos vencidos 20% de descuento adicional para quienes realicen pagos anticipados

¿A quién aplica el descuento de hasta 50%?

El incentivo principal del programa es el descuento de hasta 50% para la liquidación de créditos vencidos. Este beneficio aplica a:

Créditos otorgados antes de 2015

El descuento se calcula sobre el saldo insoluto, sin incluir seguros ni gastos administrativos

Esta medida busca atender adeudos antiguos que, por diversas razones, no pudieron regularizarse en su momento y que hoy representan una carga financiera para las personas acreditadas.

Pagos anticipados: cómo funciona el descuento adicional

Además del apoyo para créditos vencidos, el programa contempla un descuento de 20% para quienes decidan adelantar pagos de su crédito. Este incentivo permite:

Reducir el monto total a cubrir

Acortar el tiempo del crédito

Facilitar el cierre anticipado del financiamiento

Este beneficio es independiente del descuento por liquidación y puede representar un ahorro relevante para quienes cuentan con recursos para adelantar pagos.

Escrituración y certeza jurídica de la vivienda

Borrón y Cuenta Nueva no sólo contempla apoyos financieros. El programa también incluye facilidades para la escrituración, dirigidas a personas acreditadas que:

Se encuentran al corriente en sus pagos

Aún no cuentan con escrituras de su vivienda

La escrituración es un paso clave para obtener certeza jurídica sobre el inmueble y consolidar el patrimonio familiar, por lo que este beneficio es uno de los componentes más relevantes del esquema.

Vigencia del programa

Uno de los aspectos más importantes a considerar es la vigencia del descuento principal. La promoción para la liquidación de créditos con descuento estará disponible hasta el 5 de enero de 2026, lo que abre una ventana de oportunidad para regularizar adeudos antiguos y cerrar el crédito de vivienda.

¿Quiénes pueden acceder al programa?

El esquema está dirigido a:

Personas con atrasos en el pago de su crédito de vivienda

de su crédito de vivienda Beneficiarios que, aun estando al corriente, requieren escriturar su inmueble

Si bien el Invi suele considerar criterios de atención prioritaria —como madres solteras, personas adultas mayores o con discapacidad—, la aplicación de estos lineamientos depende de la evaluación individual de cada caso, por lo que es importante revisar la convocatoria vigente.

¿Cómo iniciar el trámite en el Invi?

Las personas interesadas pueden consultar información actualizada a través de:

El portal oficial del Invi CDMX

Sus redes sociales institucionales

También es posible:

Solicitar una cita mediante el sistema de citas de la Ciudad de México

Acudir directamente a los módulos de atención del Invi, donde se brinda orientación personalizada sobre requisitos, documentación y pasos a seguir

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.