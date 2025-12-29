Él era Román Martínez Estrada, el valiente policía asesinado por frustrar robo en Jardines del Pedregal

GENERANDO AUDIO...

Policía Román Martínez Estrada, herido en cumplimiento de su deber. Foto: SSC CDMX

El policía Román Martínez Estrada falleció luego de resultar herido por arma de fuego al atender un reporte de robo a casa habitación en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México (CDMX), informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El hecho ocurrió el domingo 28 de diciembre, cuando el oficial acudió junto con otro elemento a un domicilio ubicado en la calle Lluvia y avenida Paseo del Pedregal, tras una llamada de auxilio por un presunto atraco en curso.

¿Quién era Román Martínez Estrada, policía herido en cumplimiento de su deber?

De acuerdo con la SSC, al arribar al lugar, los uniformados observaron que varios sujetos salían del inmueble y comenzaron a correr al notar la presencia policial. Durante la persecución, uno de los presuntos delincuentes disparó contra los oficiales, hiriendo de gravedad al oficial segundo Román Martínez Estrada.

Al verse en riesgo, el policía repelió la agresión, logrando lesionar a uno de los implicados. Posteriormente, fue trasladado de urgencia a un hospital, donde inicialmente fue diagnosticado con herida de bala en la costilla; sin embargo, falleció a consecuencia de las lesiones.

El agente estaba adscrito a la Unidad de Protección Ciudadana (UPC) San Ángel y perdió la vida en cumplimiento de su deber, durante una intervención para proteger a la ciudadanía.

Así fue la huida de los presuntos responsables

Según los primeros reportes oficiales, los probables responsables escaparon en una camioneta color azul, la cual perdió el control y se impactó luego de resultar dañada por impactos de arma de fuego.

Tras abandonar el vehículo, los sujetos continuaron su huida en un automóvil que robaron a su propietario. Dicho vehículo fue localizado posteriormente junto con una caja fuerte en inmediaciones de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Las autoridades informaron que los implicados son seguidos mediante un cerco virtual, con apoyo de sistemas de videovigilancia.

La SSC de la CDMX informó que se mantiene contacto con los familiares del oficial para brindar acompañamiento y realizar los trámites institucionales tras el fallecimiento del elemento policial.

Otros policías muertos o heridos en el cumplimiento de su deber

El caso del policía Román Martínez Estrada se equipara, así, al de otros policías que han resultado heridos o muertos en cumplimiento de su labor en CDMX.

Policía tercero Brandon López Solís, quien falleció el día 13 de noviembre tras ser herido de bala el 11 de noviembre de 2025 mientras atendía un reporte de presunto asalto en la colonia Cuautepec; murió días después en un hospital.

Oficial Karen Yasmín, quien resultó gravemente herida con quemaduras por una bomba molotov durante la marcha del 2 de octubre de 2025 en CDMX y sobrevivió, pero quedó con lesiones severas.

Policía segundo Jonathan Israel Rodríguez Bustillos, quien resultó herido de gravedad en una balacera con presuntos delincuentes en la colonia La Pastora (Gustavo A. Madero) y falleció ese mismo 14 de enero de 2025.

