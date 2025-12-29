GENERANDO AUDIO...

Un total de mil 125 personas han sido sancionadas durante el operativo alcoholímetro decembrino en la Ciudad de México, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Las acciones se realizaron del 12 al 28 de diciembre de 2025, periodo en el que se desplegaron 16 jornadas de revisión, las 24 horas del día.

El operativo forma parte de las medidas de seguridad vial implementadas durante las fiestas decembrinas, con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol.

Alcoholímetro decembrino en CDMX: resultados oficiales

De acuerdo con la SSC CDMX, durante este periodo se aplicaron 327 mil 176 pruebas AlcoStop, que permiten detectar la presencia de alcohol en el ambiente al interior de los vehículos. Además, se realizaron 3 mil 649 pruebas de alcoholemia, en las que los conductores deben soplar en un dispositivo para medir el nivel de alcohol en aire espirado.

Las autoridades detallaron que mil 125 conductores superaron el límite permitido, por lo que fueron arrestados conforme al Reglamento de Tránsito vigente en la capital.

Quienes superan los límites permitidos son enviados al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, mejor conocido como “Torito”.

Vehículos remitidos y alcance del operativo

Como parte de las sanciones, la SSC informó que mil 111 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular, al no poder continuar circulando de manera segura.

El alcoholímetro decembrino se mantiene como una de las principales estrategias de la ciudad para reducir riesgos viales, especialmente en temporadas de alta convivencia social y consumo de bebidas alcohólicas.

Las autoridades capitalinas reiteraron el llamado a no conducir bajo los efectos del alcohol y a utilizar alternativas de transporte seguro, como taxi, transporte público o conductor designado.

El operativo continuará activo en fechas estratégicas, con el fin de salvaguardar la integridad de peatones y automovilistas.

