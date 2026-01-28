Protestas y rodadas ciclistas en CDMX para este jueves 22 de enero

GENERANDO AUDIO...

En su mayoría habrá rodadas ciclistas. Ilustrativa. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 22 de enero habrá un total de 34 protestas, movilizaciones y, principalmente, rodadas ciclistas que podrían generar tráfico en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX).

De forma específica, habrá ocho manifestaciones; cuatro citas agendadas; una rodada de motociclistas; 11 rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento, según la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Protestas y movilizaciones en CDMX para este 22 de enero

Coordinadora de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Comunitaria “PILARES”

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Estación “Olivo”, Línea 1 del Metrobús, Av. Insurgentes Sur No. 1871, Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón

Estación “Olivo”, Línea 1 del Metrobús, Av. Insurgentes Sur No. 1871, Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón Destino: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Barranca del Muerto No. 24, Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Barranca del Muerto No. 24, Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón Motivo: Exigen alto a la represión, derecho a la libre organización y reinstalación de docentes y talleristas despedidos

Exigen alto a la represión, derecho a la libre organización y reinstalación de docentes y talleristas despedidos Aforo: 250

Colectiva “Minerva”

Hora: 09:00

09:00 Lugar: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, James Sullivan No. 133, Col. San Rafael, Cuauhtémoc

Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, James Sullivan No. 133, Col. San Rafael, Cuauhtémoc Motivo: Exigen justicia para adolescente víctima de agresión sexual, con perspectiva de género

Exigen justicia para adolescente víctima de agresión sexual, con perspectiva de género Aforo: 20

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc Motivo: Asamblea informativa para exigir el pago de finiquitos correspondientes al 28 % de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100

Asamblea informativa para exigir el pago de finiquitos correspondientes al 28 % de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100 Aforo: 150

Frente Nacional por las 40 Horas

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc Motivo: Conferencia de prensa en rechazo a cambios al artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo

Conferencia de prensa en rechazo a cambios al artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo Aforo: 50

Movimiento Cívico Popular

Hora: 13:00

13:00 Lugar: Palacio Legislativo de San Lázaro, Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Venustiano Carranza

Palacio Legislativo de San Lázaro, Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Venustiano Carranza Motivo: Mesa pública de diálogo sobre crisis hídrica, campo, pensiones y demandas sindicales

Mesa pública de diálogo sobre crisis hídrica, campo, pensiones y demandas sindicales Aforo: 25

Colectivo “Plataforma 4:20”

Hora: 13:00

13:00 Lugar: Av. Río Churubusco y Añil, Col. Granjas México, Iztacalco; Av. Río Churubusco y Av. Plutarco Elías Calles, Col. El Prado, Iztapalapa; Circuito Interior y Tlalpan Sur/Lázaro Cárdenas, Col. Ermita, Benito Juárez

Av. Río Churubusco y Añil, Col. Granjas México, Iztacalco; Av. Río Churubusco y Av. Plutarco Elías Calles, Col. El Prado, Iztapalapa; Circuito Interior y Tlalpan Sur/Lázaro Cárdenas, Col. Ermita, Benito Juárez Motivo: Mesa informativa itinerante sobre reducción de riesgos, uso responsable del espacio público y promoción cultural

Mesa informativa itinerante sobre reducción de riesgos, uso responsable del espacio público y promoción cultural Aforo: 90

Autoridad tradicional representativa del pueblo originario de San Pedro Mártir

Hora: 17:00

17:00 Lugar: Segunda Cerrada de Dr. David Fragoso Lizalde y Río San Buenaventura, Col. Ejidos de San Pedro Mártir, Tlalpan

Segunda Cerrada de Dr. David Fragoso Lizalde y Río San Buenaventura, Col. Ejidos de San Pedro Mártir, Tlalpan Motivo: Reunión con autoridades de la alcaldía para tratar pavimentación, agua y electrificación

Reunión con autoridades de la alcaldía para tratar pavimentación, agua y electrificación Aforo: 60

Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México

Hora: 18:00

18:00 Lugar: Mercado 204 “San Juan de Aragón”, Av. 414 No. 110, Col. Pueblo de San Juan de Aragón, Gustavo A. Madero

Mercado 204 “San Juan de Aragón”, Av. 414 No. 110, Col. Pueblo de San Juan de Aragón, Gustavo A. Madero Motivo: Asamblea general para informar actividades y definir agenda 2026 en defensa de los mercados públicos

Asamblea general para informar actividades y definir agenda 2026 en defensa de los mercados públicos Aforo: 80

Citas agendadas

Alianza de Organizaciones Sociales y Asociación de Comerciantes Unidos de Oriente, A.C.

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc Motivo: Denuncian presuntos actos de extorsión, intimidación y violencia contra comerciantes

Denuncian presuntos actos de extorsión, intimidación y violencia contra comerciantes Aforo: 35

Alianza de Organizaciones Sociales y Asociación de Comerciantes Unidos de Oriente, A.C.

Hora: 12:00

12:00 Lugar: Secretaría de Gobierno, José María Pino Suárez No. 15, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc

Secretaría de Gobierno, José María Pino Suárez No. 15, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc Motivo: Mesas de trabajo por caso de despojo a persona adulta mayor

Mesas de trabajo por caso de despojo a persona adulta mayor Aforo: 30

Vecinos de la colonia Huichapan

Hora: 14:00

14:00 Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, Col. Granjas México, Iztacalco

Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, Col. Granjas México, Iztacalco Motivo: Solicitan consultoría por retraso de proyectos

Solicitan consultoría por retraso de proyectos Aforo: 25

Comunidad Mazahuacalli – Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura

Hora: Durante el día

Durante el día Lugar: Secretaría de Cultura, Av. Paseo de la Reforma No. 175, Col. Renacimiento, Cuauhtémoc

Secretaría de Cultura, Av. Paseo de la Reforma No. 175, Col. Renacimiento, Cuauhtémoc Motivo: Exigen aumento salarial del 13 %, revisión de tabulador y dotación de uniformes

Exigen aumento salarial del 13 %, revisión de tabulador y dotación de uniformes Aforo: 30

Rodadas motociclistas

Jales Tepito Morelos

Hora: 14:30

14:30 Lugar: Parque Calles-Campos de Béisbol, Platino No. 213, Col. Valle Gómez, Venustiano Carranza

Parque Calles-Campos de Béisbol, Platino No. 213, Col. Valle Gómez, Venustiano Carranza Destino: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Motivo: Rodada para recibir al cantante Dalex

Rodada para recibir al cantante Dalex Aforo: 150

Rodadas ciclistas

Al Ajusco “Giant, Passion Bike”

Hora: 06:10

06:10 Lugar: Carrera Picacho-Ajusco No. 528, Col. Jardines del Ajusco, Tlalpan

Carrera Picacho-Ajusco No. 528, Col. Jardines del Ajusco, Tlalpan Destino: Parque Nacional Cumbres del Ajusco, Cerro Pico del Águila km 21, Col. Héroes de 1910, Tlalpan

Parque Nacional Cumbres del Ajusco, Cerro Pico del Águila km 21, Col. Héroes de 1910, Tlalpan Aforo: 25

Trails Chapultepec “People for Bikes”

Hora: 06:50

06:50 Lugar: People for Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, Col. Roma Norte, Cuauhtémoc

People for Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, Col. Roma Norte, Cuauhtémoc Destino: Sendero de Chapultepec, Miguel Hidalgo

Sendero de Chapultepec, Miguel Hidalgo Aforo: 20

Por las protestas de este 22 de enero, se recomienda a automovilistas tomar precauciones y anticipar sus traslados en CDMX.

