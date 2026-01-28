Protestas y rodadas ciclistas en CDMX para este jueves 22 de enero
Este jueves 22 de enero habrá un total de 34 protestas, movilizaciones y, principalmente, rodadas ciclistas que podrían generar tráfico en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX).
De forma específica, habrá ocho manifestaciones; cuatro citas agendadas; una rodada de motociclistas; 11 rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento, según la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Protestas y movilizaciones en CDMX para este 22 de enero
Coordinadora de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Comunitaria “PILARES”
- Hora: 10:00
- Lugar: Estación “Olivo”, Línea 1 del Metrobús, Av. Insurgentes Sur No. 1871, Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón
- Destino: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Barranca del Muerto No. 24, Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón
- Motivo: Exigen alto a la represión, derecho a la libre organización y reinstalación de docentes y talleristas despedidos
- Aforo: 250
Colectiva “Minerva”
- Hora: 09:00
- Lugar: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, James Sullivan No. 133, Col. San Rafael, Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen justicia para adolescente víctima de agresión sexual, con perspectiva de género
- Aforo: 20
Ex trabajadores de la extinta Ruta 100
- Hora: 10:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc
- Motivo: Asamblea informativa para exigir el pago de finiquitos correspondientes al 28 % de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100
- Aforo: 150
Frente Nacional por las 40 Horas
- Hora: 10:00
- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc
- Motivo: Conferencia de prensa en rechazo a cambios al artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo
- Aforo: 50
Movimiento Cívico Popular
- Hora: 13:00
- Lugar: Palacio Legislativo de San Lázaro, Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Venustiano Carranza
- Motivo: Mesa pública de diálogo sobre crisis hídrica, campo, pensiones y demandas sindicales
- Aforo: 25
Colectivo “Plataforma 4:20”
- Hora: 13:00
- Lugar: Av. Río Churubusco y Añil, Col. Granjas México, Iztacalco; Av. Río Churubusco y Av. Plutarco Elías Calles, Col. El Prado, Iztapalapa; Circuito Interior y Tlalpan Sur/Lázaro Cárdenas, Col. Ermita, Benito Juárez
- Motivo: Mesa informativa itinerante sobre reducción de riesgos, uso responsable del espacio público y promoción cultural
- Aforo: 90
Autoridad tradicional representativa del pueblo originario de San Pedro Mártir
- Hora: 17:00
- Lugar: Segunda Cerrada de Dr. David Fragoso Lizalde y Río San Buenaventura, Col. Ejidos de San Pedro Mártir, Tlalpan
- Motivo: Reunión con autoridades de la alcaldía para tratar pavimentación, agua y electrificación
- Aforo: 60
Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México
- Hora: 18:00
- Lugar: Mercado 204 “San Juan de Aragón”, Av. 414 No. 110, Col. Pueblo de San Juan de Aragón, Gustavo A. Madero
- Motivo: Asamblea general para informar actividades y definir agenda 2026 en defensa de los mercados públicos
- Aforo: 80
Citas agendadas
Alianza de Organizaciones Sociales y Asociación de Comerciantes Unidos de Oriente, A.C.
- Hora: 10:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc
- Motivo: Denuncian presuntos actos de extorsión, intimidación y violencia contra comerciantes
- Aforo: 35
Alianza de Organizaciones Sociales y Asociación de Comerciantes Unidos de Oriente, A.C.
- Hora: 12:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno, José María Pino Suárez No. 15, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc
- Motivo: Mesas de trabajo por caso de despojo a persona adulta mayor
- Aforo: 30
Vecinos de la colonia Huichapan
- Hora: 14:00
- Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, Col. Granjas México, Iztacalco
- Motivo: Solicitan consultoría por retraso de proyectos
- Aforo: 25
Comunidad Mazahuacalli – Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura
- Hora: Durante el día
- Lugar: Secretaría de Cultura, Av. Paseo de la Reforma No. 175, Col. Renacimiento, Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen aumento salarial del 13 %, revisión de tabulador y dotación de uniformes
- Aforo: 30
Rodadas motociclistas
Jales Tepito Morelos
- Hora: 14:30
- Lugar: Parque Calles-Campos de Béisbol, Platino No. 213, Col. Valle Gómez, Venustiano Carranza
- Destino: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
- Motivo: Rodada para recibir al cantante Dalex
- Aforo: 150
Rodadas ciclistas
Al Ajusco “Giant, Passion Bike”
- Hora: 06:10
- Lugar: Carrera Picacho-Ajusco No. 528, Col. Jardines del Ajusco, Tlalpan
- Destino: Parque Nacional Cumbres del Ajusco, Cerro Pico del Águila km 21, Col. Héroes de 1910, Tlalpan
- Aforo: 25
Trails Chapultepec “People for Bikes”
- Hora: 06:50
- Lugar: People for Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, Col. Roma Norte, Cuauhtémoc
- Destino: Sendero de Chapultepec, Miguel Hidalgo
- Aforo: 20
Por las protestas de este 22 de enero, se recomienda a automovilistas tomar precauciones y anticipar sus traslados en CDMX.