Cabello al rescate: proyecto ambiental lo usa para limpiar los canales de Xochimilco

Usan cabello para limpiar los canales de Xochimilco. Foto: Cuartoscuro | Getty

Toneladas de cabello humano están teniendo un segundo uso: limpiar los canales de Xochimilco. La iniciativa busca reducir la contaminación en esta área natural protegida, uno de los principales atractivos turísticos de la capital.

El proyecto es impulsado por la organización ambientalista Matter of Trust, que aprovecha la capacidad del cabello para absorber contaminantes del agua.

De acuerdo con Mattia Carenini, director de la organización, el cabello tiene adherencia y puede recuperar desde aceite hasta metales pesados.

“El cabello tiene una adherencia y esta capacidad de recuperar ciertos contaminantes: aceite, grasas, hidrocarburos, coliformes fecales, metales pesados… un sinfín de contaminantes”, dice a la AFP Mattia Carenini, director de la organización ambientalista Matter of Trust.

Con el cabello rellenan finas redes que son sumergidas en el agua durante un par de meses para absorber los contaminantes, explica Constanza Soto Candia, gerente de operaciones de Matter of Trust.

Una vez que cumplen su primer cometido, los cabellos pueden ser “utilizados como composta directamente en la tierra”, afirma.

Además de limpiar, el cabello colocado alrededor de cultivos reduce hasta 71% la evaporación del agua de riego y aporta nutrientes al suelo a largo plazo.

“Esto permite reducir la evaporación directa en 71% y permite bajar el uso de agua de riego. Además, el cabello tiene nutrientes… que se van agregando al suelo, mejorando el suelo en los próximos 10 a 20 años”, Mattia Carenini, director de Matter of Trust.

Los habitantes de Xochimilco siguen cultivando flores y hortalizas con técnicas prehispánicas en las chinampas. Agustín Galicia, agricultor de 74 años, señala que el agua contaminada limita la actividad. “Si no fuera por el agua, seríamos más productivos”, afirma.

En 2025, peluquerías de la capital, como la cadena fundada por Rebecca Serur, reunieron más de 100 kilos de cabello para sumarse al proyecto.

