Mujer que atropelló y mató a motociclista en Iztapalapa es vinculada a proceso por homicidio calificado

Vinculan a proceso a mujer que atropelló a motociclista. Foto: Fiscalía CDMX

Gaby “N”, la mujer que presuntamente atropelló y arrastró a un motociclista el pasado 3 de enero en calles de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX), fue vinculada a proceso por homicidio calificado.

Este lunes, un juez de control del Poder Judicial de la Ciudad de México determinó vincular a proceso a la mujer que presuntamente atropelló a un motociclista en Iztapalapa, luego de una audiencia que se prolongó por dos horas y media en los juzgados de la colonia Doctores.

Durante la diligencia, el juez consideró que existen datos de prueba suficientes para iniciar el proceso penal en contra de Gaby “N“, por lo que dictó prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La enfermera permanecerá en Santa Martha Acatitla como medida cautelar.

“Se vincula a proceso a la imputada Gaby por el delito de homicidio calificado con una calificativa de saña, y nos dan de plazo de investigación complementaria dos meses”, dijo Ricardo Díaz Estrada, abogado de la víctima.

“Cometió el hecho y aun percatándose del mismo, continuó su camino. Entonces, consideró en su momento el juez una situación que propone la fiscalía y estuvo de acuerdo en este caso el juez con esa hipótesis”, agregó.

El pasado 3 de enero, Gaby N presuntamente atropelló al motociclista y lo arrastró por más de un kilómetro, provocándole lesiones mortales.

A la salida de los juzgados, Odilia Vázquez, madre de la víctima, dijo que confía en que el proceso judicial avance con apego a la ley.

“Mi sentir sigue siendo el mismo, lo que pedimos es justicia. Sabemos que no nos lo va a devolver, pero que castiguen por la manera en que actuó, con ese dolo, con esa maldad enorme, eso es lo que duele mucho”, dijo.

