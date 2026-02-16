Sigue mala calidad del aire: mantienen contingencia la tarde de este lunes en el Valle de México

GENERANDO AUDIO...

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), con el objetivo de disminuir la exposición de la población a contaminantes y reducir riesgos a la salud.

La medida se sustenta en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas aplicables en la región, publicados por los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México.

Siguen estas restricciones a la circulación vehicular durante esta tarde

Este lunes, por la contingencia ambiental, deberán suspender la circulación, de 5:00 a 22:00 horas, los siguientes vehículos:

Vehículos con holograma 2 Vehículos con holograma 1, terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9 Vehículos con holograma 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6 Vehículos sin holograma (antiguos, de demostración, traslado, nuevos, pase turístico, placas foráneas o formadas por letras), con la misma restricción que holograma 2 50% de las unidades de reparto de gas L.P. sin válvula de desconexión seca cuya matrícula termine en NON Vehículos de carga local o federal, de 6:00 a 10:00 horas (salvo los inscritos en Programa de Autorregulación CDMX o Edomex) Taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 que tengan restricción conforme a los puntos anteriores, de 10:00 a 22:00 horas

Condiciones meteorológicas impiden dispersión de contaminantes

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México reportó que las condiciones meteorológicas continúan siendo adversas para la dispersión de contaminantes, por lo que las concentraciones de ozono podrían incrementarse en las próximas horas.

El Índice AIRE Y SALUD se mantiene en el rango de Muy Mala Calidad del Aire, debido a la presencia de un sistema anticiclónico en el centro del país y una masa de aire seco y estable. Estas condiciones generan cielo mayormente despejado, intensa radiación solar y viento débil con dirección variable, lo que favorece la acumulación de ozono.

A las 15:00 horas, se registró una concentración máxima de 149 partes por billón (ppb) de ozono en la estación Ajusco Medio, ubicada en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.

Autoridades darán actualización por la noche

La CAMe, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México, informó que continuará atenta a la evolución de la calidad del aire y de las condiciones meteorológicas en la ZMVM.

Se prevé la emisión de un nuevo boletín informativo este lunes 16 de febrero a las 20:00 horas, o antes en caso de que las condiciones cambien.

