Cablebús CDMX se expande: éstos son los recorridos y estaciones de las nuevas líneas
El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer el proyecto de ampliación del Cablebús, que contempla la construcción de tres nuevas líneas para mejorar la movilidad en el sur y poniente de la capital
Los nuevos trazos conectarán las alcaldías Tlalpan, Coyoacán, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Benito Juárez, Tláhuac y Milpa Alta, con el objetivo de reducir los tiempos de traslado en zonas de difícil acceso y fortalecer la conexión con el Metro, Metrobús, RTP, Trolebús y Tren Ligero.
Línea 4 conectará Tlalpan con Ciudad Universitaria
La Línea 4 recorrerá 11.4 kilómetros entre Pedregal de San Nicolás, en la alcaldía Tlalpan, y Ciudad Universitaria, en Coyoacán.
De acuerdo con la presentación del proyecto, contará con nueve estaciones:
- Universidad
- Cantera
- Perisur
- Vasco de Quiroga
- Campo Xóchitl
- CEFORMA
- Deportivo Independencia
- Cultura Maya
- Pedregal de San Nicolás
Esta línea tendrá más de 70 postes y alrededor de 390 cabinas, con capacidad para 10 personas cada una; además, se estima una demanda de 3 mil pasajeros por hora por sentido, con más de 65 mil usuarios diarios y un tiempo aproximado de recorrido de 35 minutos.
El proyecto beneficiará a más de 155 mil habitantes de 44 colonias, además de conectar con la Línea 3 del Metro, el Metrobús Línea 1, el Tren Ligero, RTP y otros sistemas de transporte.
Línea 5 unirá Álvaro Obregón y Magdalena Contreras
La Línea 5 tendrá una longitud aproximada de 15.4 kilómetros y será la ruta más extensa de esta etapa de expansión, el proyecto contempla la construcción de 12 estaciones, más de 90 postes y alrededor de 450 cabinas, con un recorrido estimado de 45 minutos.
De acuerdo con el Gobierno capitalino, esta línea tendrá una demanda de:
- 3 mil pasajeros por hora por sentido en el tramo troncal
- Mil 800 pasajeros por hora hacia la antena Oyamel
- Mil 500 pasajeros por hora hacia la antena San Bartolo
Se prevé que transporte a más de 94 mil pasajeros diariamente y beneficie a 146 mil habitantes distribuidos en más de 70 colonias. De igual manera, la ampliación permitirá conectar con distintos sistemas de transporte público, entre ellos el Metro, Metrobús, Cablebús, RTP y Trolebús, fortaleciendo la movilidad en una de las zonas con mayores dificultades de acceso.
Línea 6 llegará hasta Milpa Alta
La Línea 6 enlazará el CETRAM Tláhuac con Villa Milpa Alta, mediante un recorrido de 12.4 kilómetros.
Esta nueva ruta contará con siete estaciones:
- Tláhuac
- Juan Palomo
- Santiago Tulyehualco
- San Juan Ixtayopan
- San Antonio Tecómitl
- San Francisco Tecoxpa
- Milpa Alta
El proyecto contempla la instalación de más de 65 postes y alrededor de 270 cabinas, con capacidad para 10 pasajeros cada una. La demanda estimada será de 2 mil pasajeros por hora por sentido, equivalente a más de 45 mil usuarios diarios, mientras que el recorrido completo tomará entre 35 y 40 minutos.
Las autoridades calculan que la línea beneficiará a más de 186 mil habitantes de 26 colonias y pueblos, además de integrarse con la Línea 12 del Metro y otros sistemas de transporte público.
Buscan reducir los tiempos de traslado en la CDMX
La ampliación del Cablebús permitirá acercar un transporte seguro, sustentable y eficiente a miles de personas que actualmente realizan trayectos de hasta dos horas para llegar a sus centros de trabajo, estudio o actividades diarias.
Con estas tres nuevas rutas, el Cablebús alcanzará una expansión de 39.2 kilómetros, 28 estaciones y una cobertura que beneficiará a más de 487 mil habitantes, consolidándose como uno de los principales proyectos de movilidad de la Ciudad de México.
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