Cablebús CDMX se expande: éstos son los recorridos y estaciones de las nuevas líneas

GENERANDO AUDIO...

CDMX amplía el Cablebús con tres nuevas líneas. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer el proyecto de ampliación del Cablebús, que contempla la construcción de tres nuevas líneas para mejorar la movilidad en el sur y poniente de la capital

Los nuevos trazos conectarán las alcaldías Tlalpan, Coyoacán, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Benito Juárez, Tláhuac y Milpa Alta, con el objetivo de reducir los tiempos de traslado en zonas de difícil acceso y fortalecer la conexión con el Metro, Metrobús, RTP, Trolebús y Tren Ligero.

#ConferenciaDePrensa | La #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM anunció la construcción de las líneas 4,5 y 6 de @MICablebusCDMX para brindar un transporte rápido, seguro y moderno. 🚡✨



Estas obras beneficiarán a más de 200 mil personas al día en 150 colonias y pueblos originarios,… pic.twitter.com/CExrWLjJcg — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) August 4, 2026

Línea 4 conectará Tlalpan con Ciudad Universitaria

La Línea 4 recorrerá 11.4 kilómetros entre Pedregal de San Nicolás, en la alcaldía Tlalpan, y Ciudad Universitaria, en Coyoacán.

De acuerdo con la presentación del proyecto, contará con nueve estaciones:

Universidad

Cantera

Perisur

Vasco de Quiroga

Campo Xóchitl

CEFORMA

Deportivo Independencia

Cultura Maya

Pedregal de San Nicolás

Esta línea tendrá más de 70 postes y alrededor de 390 cabinas, con capacidad para 10 personas cada una; además, se estima una demanda de 3 mil pasajeros por hora por sentido, con más de 65 mil usuarios diarios y un tiempo aproximado de recorrido de 35 minutos.

CDMX amplía el Cablebús con tres nuevas líneas. Foto: Gobierno CDMX

El proyecto beneficiará a más de 155 mil habitantes de 44 colonias, además de conectar con la Línea 3 del Metro, el Metrobús Línea 1, el Tren Ligero, RTP y otros sistemas de transporte.

Línea 5 unirá Álvaro Obregón y Magdalena Contreras

La Línea 5 tendrá una longitud aproximada de 15.4 kilómetros y será la ruta más extensa de esta etapa de expansión, el proyecto contempla la construcción de 12 estaciones, más de 90 postes y alrededor de 450 cabinas, con un recorrido estimado de 45 minutos.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, esta línea tendrá una demanda de:

3 mil pasajeros por hora por sentido en el tramo troncal

en el tramo troncal Mil 800 pasajeros por hora hacia la antena Oyamel

hacia la antena Mil 500 pasajeros por hora hacia la antena San Bartolo

CDMX amplía el Cablebús con tres nuevas líneas. Foto: Gobierno CDMX

Se prevé que transporte a más de 94 mil pasajeros diariamente y beneficie a 146 mil habitantes distribuidos en más de 70 colonias. De igual manera, la ampliación permitirá conectar con distintos sistemas de transporte público, entre ellos el Metro, Metrobús, Cablebús, RTP y Trolebús, fortaleciendo la movilidad en una de las zonas con mayores dificultades de acceso.

Línea 6 llegará hasta Milpa Alta

La Línea 6 enlazará el CETRAM Tláhuac con Villa Milpa Alta, mediante un recorrido de 12.4 kilómetros.

Esta nueva ruta contará con siete estaciones:

Tláhuac

Juan Palomo

Santiago Tulyehualco

San Juan Ixtayopan

San Antonio Tecómitl

San Francisco Tecoxpa

Milpa Alta

CDMX amplía el Cablebús con tres nuevas líneas. Foto: Gobierno CDMX

El proyecto contempla la instalación de más de 65 postes y alrededor de 270 cabinas, con capacidad para 10 pasajeros cada una. La demanda estimada será de 2 mil pasajeros por hora por sentido, equivalente a más de 45 mil usuarios diarios, mientras que el recorrido completo tomará entre 35 y 40 minutos.

Las autoridades calculan que la línea beneficiará a más de 186 mil habitantes de 26 colonias y pueblos, además de integrarse con la Línea 12 del Metro y otros sistemas de transporte público.

Buscan reducir los tiempos de traslado en la CDMX

La ampliación del Cablebús permitirá acercar un transporte seguro, sustentable y eficiente a miles de personas que actualmente realizan trayectos de hasta dos horas para llegar a sus centros de trabajo, estudio o actividades diarias.

Con estas tres nuevas rutas, el Cablebús alcanzará una expansión de 39.2 kilómetros, 28 estaciones y una cobertura que beneficiará a más de 487 mil habitantes, consolidándose como uno de los principales proyectos de movilidad de la Ciudad de México.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.