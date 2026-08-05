Cablebús CDMX se expande: éstos son los recorridos y estaciones de las nuevas líneas

| 18:07 | Victor Gutierrez | Uno TV
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CDMX amplía el Cablebús con tres nuevas líneas. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer el proyecto de ampliación del Cablebús, que contempla la construcción de tres nuevas líneas para mejorar la movilidad en el sur y poniente de la capital

Los nuevos trazos conectarán las alcaldías Tlalpan, Coyoacán, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Benito Juárez, Tláhuac y Milpa Alta, con el objetivo de reducir los tiempos de traslado en zonas de difícil acceso y fortalecer la conexión con el Metro, Metrobús, RTP, Trolebús y Tren Ligero.

Línea 4 conectará Tlalpan con Ciudad Universitaria

La Línea 4 recorrerá 11.4 kilómetros entre Pedregal de San Nicolás, en la alcaldía Tlalpan, y Ciudad Universitaria, en Coyoacán.

De acuerdo con la presentación del proyecto, contará con nueve estaciones:

  • Universidad
  • Cantera
  • Perisur
  • Vasco de Quiroga
  • Campo Xóchitl
  • CEFORMA
  • Deportivo Independencia
  • Cultura Maya
  • Pedregal de San Nicolás

Esta línea tendrá más de 70 postes y alrededor de 390 cabinas, con capacidad para 10 personas cada una; además, se estima una demanda de 3 mil pasajeros por hora por sentido, con más de 65 mil usuarios diarios y un tiempo aproximado de recorrido de 35 minutos.

CDMX amplía el Cablebús con tres nuevas líneas. Foto: Gobierno CDMX
CDMX amplía el Cablebús con tres nuevas líneas. Foto: Gobierno CDMX

El proyecto beneficiará a más de 155 mil habitantes de 44 colonias, además de conectar con la Línea 3 del Metro, el Metrobús Línea 1, el Tren Ligero, RTP y otros sistemas de transporte.

Línea 5 unirá Álvaro Obregón y Magdalena Contreras

La Línea 5 tendrá una longitud aproximada de 15.4 kilómetros y será la ruta más extensa de esta etapa de expansión, el proyecto contempla la construcción de 12 estaciones, más de 90 postes y alrededor de 450 cabinas, con un recorrido estimado de 45 minutos.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, esta línea tendrá una demanda de:

  • 3 mil pasajeros por hora por sentido en el tramo troncal
  • Mil 800 pasajeros por hora hacia la antena Oyamel
  • Mil 500 pasajeros por hora hacia la antena San Bartolo
CDMX amplía el Cablebús con tres nuevas líneas. Foto: Gobierno CDMX
CDMX amplía el Cablebús con tres nuevas líneas. Foto: Gobierno CDMX

Se prevé que transporte a más de 94 mil pasajeros diariamente y beneficie a 146 mil habitantes distribuidos en más de 70 colonias. De igual manera, la ampliación permitirá conectar con distintos sistemas de transporte público, entre ellos el Metro, Metrobús, Cablebús, RTP y Trolebús, fortaleciendo la movilidad en una de las zonas con mayores dificultades de acceso.

Línea 6 llegará hasta Milpa Alta

La Línea 6 enlazará el CETRAM Tláhuac con Villa Milpa Alta, mediante un recorrido de 12.4 kilómetros.

Esta nueva ruta contará con siete estaciones:

  • Tláhuac
  • Juan Palomo
  • Santiago Tulyehualco
  • San Juan Ixtayopan
  • San Antonio Tecómitl
  • San Francisco Tecoxpa
  • Milpa Alta
CDMX amplía el Cablebús con tres nuevas líneas. Foto: Gobierno CDMX
CDMX amplía el Cablebús con tres nuevas líneas. Foto: Gobierno CDMX

El proyecto contempla la instalación de más de 65 postes y alrededor de 270 cabinas, con capacidad para 10 pasajeros cada una. La demanda estimada será de 2 mil pasajeros por hora por sentido, equivalente a más de 45 mil usuarios diarios, mientras que el recorrido completo tomará entre 35 y 40 minutos.

Las autoridades calculan que la línea beneficiará a más de 186 mil habitantes de 26 colonias y pueblos, además de integrarse con la Línea 12 del Metro y otros sistemas de transporte público.

Buscan reducir los tiempos de traslado en la CDMX

La ampliación del Cablebús permitirá acercar un transporte seguro, sustentable y eficiente a miles de personas que actualmente realizan trayectos de hasta dos horas para llegar a sus centros de trabajo, estudio o actividades diarias.

Con estas tres nuevas rutas, el Cablebús alcanzará una expansión de 39.2 kilómetros, 28 estaciones y una cobertura que beneficiará a más de 487 mil habitantes, consolidándose como uno de los principales proyectos de movilidad de la Ciudad de México.

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