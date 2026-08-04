Licencia de conducir en CDMX: las causas de suspensión y cancelación

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Licencia de conducir: infracciones que causarían cancelación Foto: Cuartoscuro

A partir del mes de septiembre la licencia de conducir en la Ciudad de México (CDMX) puede ser suspendida o cancelada si los automovilistas acumulan determinadas infracciones previstas en la Ley de Movilidad y el Reglamento de Tránsito.

¿Cuándo pueden suspender la licencia de conducir en la CDMX?

El artículo 68 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece que la licencia puede suspenderse por un periodo de seis meses a tres años, dependiendo de la falta cometida.

Entre las principales causales se encuentran:

Acumular tres infracciones a la Ley de Movilidad o a sus reglamentos en el transcurso de un año

a la Ley de Movilidad o a sus reglamentos en el transcurso de un año Causar daños a terceros o a sus bienes y no realizar la reparación correspondiente

y no realizar la reparación correspondiente Conducir bajo los efectos del alcohol , supuesto en el que la primera sanción implica una suspensión de un año y la obligación de cumplir un tratamiento contra las adicciones

, supuesto en el que la primera sanción implica una suspensión de un año y la obligación de cumplir un tratamiento contra las adicciones En caso de una nueva infracción relacionada con el alcohol, la suspensión puede extenderse hasta tres años, conforme a lo previsto por la legislación

Casos en los que procede la cancelación definitiva

El artículo 67 de la Ley de Movilidad contempla la cancelación definitiva de la licencia en situaciones específicas, entre ellas:

Recibir una segunda sanción en un mismo año por conducir bajo los efectos del alcohol o narcóticos

por conducir bajo los efectos del alcohol o narcóticos Acumular una tercera sanción por esta causa en un periodo de tres años

por esta causa en un periodo de tres años Ser sancionado por conducir bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas

Haber recibido dos suspensiones de licencia

Presentar documentación falsa durante el trámite

durante el trámite Que una autoridad judicial determine que un hecho de tránsito constituye un delito

El sistema de puntos también puede afectar la licencia

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México contempla un sistema de puntos asociado a las infracciones.

La licencia puede ser cancelada cuando el conductor acumule 12 puntos de penalización, los cuales se asignan conforme a las sanciones registradas por la autoridad.

Cada infracción suma una cantidad determinada de puntos y, si una multa es anulada, los puntos correspondientes también se eliminan del registro.

Motivos por los que pueden suspender o cancelar la licencia

Acumular tres infracciones en un año

en un año Conducir bajo los efectos del alcohol o narcóticos

No reparar los daños ocasionados a terceros

ocasionados a terceros Acumular 12 puntos de penalización

de penalización Recibir dos sanciones de suspensión

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