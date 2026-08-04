Vinculan a proceso a Virginia “N” y a su hija, Diana “N”, por presunto despojo de inmueble en la Del Valle

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Virginia “N” y Diana “N”, vinculadas por presunto despojo. Foto: Fiscalía CDMX

Un juez de control vinculó a proceso a Virginia “N” y a su hija, Diana “N”, por su presunta participación en el delito de despojo agravado de un inmueble ubicado en la Cerrada Matías Romero 16, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Durante la audiencia realizada este martes, el juzgador determinó iniciar el proceso penal en contra de ambas mujeres y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que serán trasladadas al penal de Santa Martha Acatitla.

Investigación continuará por dos meses

El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que tanto la Fiscalía como la defensa podrán presentar y recabar más pruebas por el delito de despojo.

El abogado de la parte denunciante, Luis Jiménez Benítez, informó que buscarán fortalecer el caso durante esta etapa.

“Se obtuvo una resolución favorable, se vinculó a proceso a las dos imputadas por el delito de despojo agravado. Tenemos dos meses para la investigación complementaria, en donde aportaremos algunos datos de prueba que hacen falta y buscaremos obtener una sentencia favorable”. Luis Jiménez Benítez, abogado.

De acuerdo con Jiménez Benítez, durante la audiencia, la defensa de las imputadas sostuvo que sus representadas no cometieron ningún delito y que sus argumentos se basan en aspectos de carácter civil, los cuales serán analizados durante el desarrollo del proceso penal.

“Que ellos no cometieron ningún delito, esa es la defensa. Que ellos tienen se basan en ciertas cuestiones de índole civil”. Luis Jiménez Benítez, abogado

La investigación continuará mientras las autoridades reúnen los elementos necesarios para determinar la responsabilidad de las acusadas.

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