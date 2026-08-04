Gran Feria del Elote 2026 en Tláhuac: fechas, lugar y todos los detalles

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Gran Feria del Elote 2026 en Tláhuac. Foto: Cuartoscuro.

La alcaldía Tláhuac dio a conocer que en los siguientes días se llevará a cabo la Gran Feria del Elote y la Tortilla 2026 en su demarcación, por lo que también anunciaron las fechas, el lugar y todos los detalles sobre este evento en la Ciudad de México (CDMX), para que los interesados acudan.

Gran Feria del Elote y la Tortilla 2026 en Tláhuac

A través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, la alcaldía Tláhuac informó que se organizará la Gran Feria del Elote y la Tortilla 2026 en su localidad, una de sus festividades más representativas.

“Ven y disfruta en familia de los sabores que nos unen”, señalan las autoridades de la demarcación capitalina.

Esta 32ª edición de la Gran Feria del Elote dedicada al maíz, reunirá gastronomía, música y actividades para las familias con el objetivo de resaltar una de las tradiciones más importantes de la CDMX.

Según las autoridades, durante nueve días, más de 150 productores y expositores ofrecerán varios platillos hechos a base de maíz; desde los más tradicionales, hasta nuevas propuestas.

En esta ocasión, esperan la asistencia de más de 120 mil visitantes, una derrama económica de hasta ocho millones de pesos y unas 300 familias dedicadas al maíz beneficiadas.

Fechas, lugar y más detalles de la Gran Feria del Elote

¿En qué fechas se llevará a cabo la Gran Feria del Elote 2026?

Del sábado 8 al domingo 16 de agosto

¿Dónde se realizará este evento dedicado al maíz?

En el pueblo de San Juan Ixtayopan, en la alcaldía Tláhuac, justo sobre la avenida del Maestro, entre Norte del Comercio y Álvaro Obregón

¿Hay un horario para visitar esta feria?

El horario es de las 10:00 a las 24:00 horas

¿Y cuáles son algunas de las actividades que habrá en la Gran Feria del Elote 2026?

Venta de alimentos hechos con maíz como esquites, tamales, postres y hasta bebidas

Juegos mecánicos para niños y adultos

Música en vivo con grupos como Aroma, Los Dandys y Polymarchs

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