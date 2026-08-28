Cae banda que extorsionaba a repartidores de aplicación y los obligaban a entregar drogas en CDMX; así operaban

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Extorsionadores detenidos en CDMX. Foto: X @PabloVazC

En la Ciudad de México detuvieron a cinco integrantes de una banda que se dedicaba a extorsionar a repartidores de aplicación y además los obligaban a entregar drogas. En redes sociales circula un video que muestra como amenazaban a los trabajadores para que entregaran dinero.

Así extorsionaban a repartidores de aplicación en CDMX

El periodista Carlos Jiménez, también conocido como “C4”, compartió un video que muestra cómo operaba la banda de extorsionadores. En las imágenes se ve a un grupo de aproximadamente 5 personas agrediendo brutalmente a un repartidor; además de golpearlo y patearlo, uno de los agresores utiliza un palo para lastimar al trabajador de Rappi.

De acuerdo con la información que compartió “C4”, este grupo delictivo le exigía 700 pesos semanales a cada repartidor para que pudieran trabajar.

“LO VAN a MATAR!”

El hombre al q apalean, patean, golpean… es un repartidor de @RappiMexico

Así lo agredió este grupo de extorsionadores q exigía $700 semanales a repartidores para poder trabajar.

Jodian en @AlcCuauhtemocMx @AlcaldiaMHmx @BJAlcaldia

Agentes de @SSC_CDMX… pic.twitter.com/7w2anpzLEM — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 27, 2026

Caen 5 miembros de la banda de extorsionadores

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que detuvieron a 5 miembros de la banda que extorsionaba a repartidores de aplicación, durante un operativo realizado en las alcaldías:

Cuauhtémoc

Miguel Hidalgo

Iztapalapa

Este grupo criminal interceptaba a trabajadores de aplicación y les exigen cuotas semanales para que pudieran realizar entregas en las demarcaciones ya mencionadas, además los obligaban a repartir droga escondida en sus mochilas, esto con el objetivo de pasar desapercibidos por las autoridades.

De acuerdo con la información de la SSC, el pasado 14 de agosto se detuvo en la alcaldía Cuauhtémoc a otros cinco integrantes de esta banda y gracias a la información obtenida se logró la captura de 5 miembros más: 2 hombres y cuatro mujeres identificados como:

Oswaldo “N”

Amalia Lizbeth “N”

Juan Carlos “N”

Nancy “N”

Enrique “N”

#Importante | Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron tres órdenes de cateo en @AlcCuauhtemocMx , @Alc_Iztapalapa y @AlcaldiaMHmx , donde fueron detenidos Oswaldo "N", Amalia Lizbeth "N", Juan Carlos "N", Nancy "N" y Enrique "N",… pic.twitter.com/XpXOkaCICx — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 27, 2026

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