Marcha por la eutanasia y jubilados del IPN encabezan movilizaciones en CDMX este 28 de agosto

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Movilizaciones en CDMX este 28 de agosto. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 28 de agosto de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las marcha “Samara Martínez: Ley Trasciende” y la que realizarán jubilados del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este viernes 28 de agosto en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/AgAGGKaaUv — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 28, 2026

En total, están previstas:

1 marcha

10 concentraciones

1 cita agendada

2 rodada motociclistas

17 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marcha principal: “Samara Martínez: Ley Trasciende”

Hora de concentración: 09:30 horas

09:30 horas Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Punto de partida: Palacio de Bellas Artes, avenida Juárez, colonia Centro

Palacio de Bellas Artes, avenida Juárez, colonia Centro Primer destino: Congreso de la Ciudad de México, en Donceles y Allende

Congreso de la Ciudad de México, en Donceles y Allende Segundo destino: Palacio Nacional, Plaza de la Constitución

Palacio Nacional, Plaza de la Constitución Aforo estimado: 300 personas

La movilización demanda una “muerte digna” y el reconocimiento del derecho de las personas a decidir sobre el final de su vida, además de acompañamiento médico y humano para pacientes y familias. La iniciativa conocida como Ley Trasciende busca modificar el marco legal para regular la asistencia médica para morir.

La marcha tendrá especial impacto en vialidades del Centro Histórico, particularmente en el entorno de avenida Juárez, Donceles, Allende y Plaza de la Constitución, conforme avance el contingente.

Concentraciones programadas durante el día

Cuauhtémoc

Siembra Cultura, A.C. — 09:00 horas

Lugar: Plaza de Lectura José Saramago, en Circuito Interior Melchor Ocampo y Paseo de la Reforma.

Plaza de Lectura José Saramago, en Circuito Interior Melchor Ocampo y Paseo de la Reforma. Demanda: Promoción de información sobre cannabis, reducción de riesgos y bienestar de sus usuarios.

Promoción de información sobre cannabis, reducción de riesgos y bienestar de sus usuarios. Aforo: 40 personas.

40 personas. La actividad puede generar tránsito lento en los alrededores de Melchor Ocampo y Paseo de la Reforma. Esta concentración también aparece en los reportes de movilizaciones de la SSC de los últimos días.

Organización “1° de Agosto” — 09:00 horas

Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores.

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores. Demanda: Entrega de un oficio para solicitar aclaraciones sobre el caso de un ciclista y repartidor de 21 años que murió atropellado por una unidad del Metrobús en febrero de 2021.

Entrega de un oficio para solicitar aclaraciones sobre el caso de un ciclista y repartidor de 21 años que murió atropellado por una unidad del Metrobús en febrero de 2021. Aforo: 50 personas.

Confederación de Estudiantes de México — 10:00 horas

Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez.

Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez. Actividad: Conferencia de prensa para exigir la liberación inmediata e incondicional de un defensor de derechos humanos y asesor jurídico del Consejo Estudiantil de la Normal Rural Carmen Serdán.

Conferencia de prensa para exigir la liberación inmediata e incondicional de un defensor de derechos humanos y asesor jurídico del Consejo Estudiantil de la Normal Rural Carmen Serdán. Aforo: 50 personas

50 personas No se descarta la incorporación de otros colectivos estudiantiles ni afectaciones viales.

Género y Desarrollo A.C. — 17:00 horas

Lugar: Hemiciclo a Juárez, avenida Juárez No. 50.

Hemiciclo a Juárez, avenida Juárez No. 50. Actividad: Performance denominado “Reflexión: El espejo de la reflexión”.

Performance denominado “Reflexión: El espejo de la reflexión”. Objetivo: Cuestionar el impacto del machismo y promover relaciones más igualitarias.

Cuestionar el impacto del machismo y promover relaciones más igualitarias. Aforo: 35 personas

Gustavo A. Madero

Jubilados y Pensionados del Instituto Politécnico Nacional — 10:00 horas

Lugar: Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”, en avenida Wilfrido Massieu y avenida Instituto Politécnico Nacional, colonia Nueva Industrial Vallejo.

Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”, en avenida Wilfrido Massieu y avenida Instituto Politécnico Nacional, colonia Nueva Industrial Vallejo. Demanda: Pago de finiquitos y gratificaciones por jubilación que, según la organización, permanecen retenidos

Pago de finiquitos y gratificaciones por jubilación que, según la organización, permanecen retenidos Aforo: 200 personas

200 personas Se prevé posible afectación a la circulación en las inmediaciones del IPN.

Plataforma 4:20 — 12:00 horas

La organización realizará una jornada itinerante, con tres puntos:

Monumento a la Madre, en Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín.

Avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente.

Avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre.

La jornada contempla recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y legislación relacionada con el cannabis. Aforo estimado: 45 personas.

Coyoacán

Iniciativa Ciudadana “Libertad para Morir”, A.C. — 11:00 horas

Tendrá dos puntos de actividad:

Centro Nacional de las Artes , avenida Río Churubusco No. 79, colonia Country Club Churubusco.

, avenida Río Churubusco No. 79, colonia Country Club Churubusco. Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Ciudad Universitaria.

La organización realizará una recolección de firmas a favor de la iniciativa “Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México”, que busca que pacientes con enfermedades avanzadas o incurables puedan recibir asistencia para una muerte digna.

Aforo: 50 personas

Miguel Hidalgo

Amigos del Refugio Franciscano — 11:00 horas

Lugar: Junta de Asistencia Privada, Calderón de la Barca No. 92, colonia Polanco

Junta de Asistencia Privada, Calderón de la Barca No. 92, colonia Polanco Demanda: Auditoría e investigación a la Junta de Asistencia Privada por la venta de un predio y por la atención proporcionada a los animales bajo resguardo.

Auditoría e investigación a la Junta de Asistencia Privada por la venta de un predio y por la atención proporcionada a los animales bajo resguardo. Aforo: 30 personas

30 personas No se descarta la participación de otras organizaciones defensoras de los derechos de los animales.

Milpa Alta

Coordinación Territorial San Bartolomé Xicomulco — 18:00 horas

Lugar: Plaza Cívica Xicomulco, avenida Juárez y Agustín de Iturbide, colonia San Bartolomé Xicomulco

Plaza Cívica Xicomulco, avenida Juárez y Agustín de Iturbide, colonia San Bartolomé Xicomulco Actividad: Asamblea General Comunitaria

Asamblea General Comunitaria Objetivo: Elegir un nuevo comité administrador del deportivo “Tlaccho”.

Elegir un nuevo comité administrador del deportivo “Tlaccho”. Aforo: 50 personas

50 personas Se prevé posible afectación local a la vialidad.

Benito Juárez

Movimiento de Regeneración Sindical — durante el día

Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México-Coyoacán No. 259, colonia General Anaya

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México-Coyoacán No. 259, colonia General Anaya Demanda: En el marco de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, instalarán mesas para recolectar firmas contra el Comité Ejecutivo del Sindicato Mexicano de Electricistas.

En el marco de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, instalarán mesas para recolectar firmas contra el Comité Ejecutivo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aforo: 30 personas

Cita agendada: artesanos indígenas

Unión Social de Artesanos Indígenas Triquis — 15:00 horas

Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera.

Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera. Demanda: Solicitan espacios para vender sus artesanías en la calle José María Marroquí, en el Centro Histórico.

Solicitan espacios para vender sus artesanías en la calle José María Marroquí, en el Centro Histórico. Aforo: 10 personas

Al tratarse de una cita agendada, no necesariamente implica una marcha o bloqueo; sin embargo, la zona podría registrar presencia de manifestantes.

Rodadas motociclistas programadas

Chilangos Lowviclas — 19:00 horas

Salida: Monumento a la Revolución, Cuauhtémoc

Monumento a la Revolución, Cuauhtémoc Destino: Bulldog Café, en Mecañógrafos No. 242, colonia El Sifón, Iztapalapa

Bulldog Café, en Mecañógrafos No. 242, colonia El Sifón, Iztapalapa Aforo: 30 motociclistas

Nenes Biker Neza — 20:00 horas

Salida: Calzada Ignacio Zaragoza y calle 7, colonia Agrícola Pantitlán, Iztacalco

Calzada Ignacio Zaragoza y calle 7, colonia Agrícola Pantitlán, Iztacalco Procedencia: Parte del contingente llegará desde la zona de Coyotes Hambriento, en el municipio de Nezahualcóyotl

Parte del contingente llegará desde la zona de Coyotes Hambriento, en el municipio de Nezahualcóyotl Destino: Parque Urbano Aztlán, en la Segunda Sección de Chapultepec

Parque Urbano Aztlán, en la Segunda Sección de Chapultepec Aforo: 120 motociclistas

120 motociclistas Demanda: Rodada de convivencia

Rodada de convivencia Se prevén posibles afectaciones momentáneas a la circulación durante el trayecto

La realización de estas dos rodadas también fue reportada entre las movilizaciones relevantes de este viernes.

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