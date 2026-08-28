Volcadura de pipa paraliza el Periférico a la altura de Palmas; hay tráfico de Naucalli a Polanco

| 06:57 | Bryan Rivera González | UnoTV
Volcadura de pipa paraliza el Periférico a la altura de Palmas: Hay tráfico de Naucalli a Polanco
Las autoridades trabajan en remover la unidad. Foto: UnoTV

Una pipa de agua sufrió una volcadura sobre Periférico, a la altura de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México (CDMX). El tránsito seguía paralizado hasta la mañana de este viernes 28 de agosto, desde Naucalli a Polanco.

De acuerdo con primeros reportes, la unidad transportaba 45 mil litros de agua cuando sufrió el percance en los carriles centrales, a la altura de Paseo de las Palmas, en la Sección I de Chapultepec, durante la madrugada de este viernes.

¿Hay tráfico en Periférico por la volcadura de la pipa en CDMX?

A las 5:29 horas, el C5 informó que los servicios de emergencia trabajaban en remover la unidad. 

Sin embargo, hasta las 6:30, usuarios de redes sociales reportaron que la pipa seguía volcada sobre el Periférico, provocando afectaciones viales desde Naucalli hasta Polanco en CDMX.

Por ello, se recomienda a automovilistas prevenir sus traslados y tomar rutas alternas.

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