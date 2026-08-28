Volcadura de pipa paraliza el Periférico a la altura de Palmas; hay tráfico de Naucalli a Polanco

GENERANDO AUDIO...

Las autoridades trabajan en remover la unidad. Foto: UnoTV

Una pipa de agua sufrió una volcadura sobre Periférico, a la altura de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México (CDMX). El tránsito seguía paralizado hasta la mañana de este viernes 28 de agosto, desde Naucalli a Polanco.

De acuerdo con primeros reportes, la unidad transportaba 45 mil litros de agua cuando sufrió el percance en los carriles centrales, a la altura de Paseo de las Palmas, en la Sección I de Chapultepec, durante la madrugada de este viernes.

🚨#ALAHORA Vuelca pipa transportadora de agua tratada en carriles centrales del periférico norte entre Paseo de las Palmas y Reforma Col Lomas de Chapultepec @AlcaldiaMHmx .



Laboran los equipos de emergencia 🚨 🚒🚓🚑🚨 pic.twitter.com/2y8MXYzBG8 — REDA (@ricardovitela) August 28, 2026

¿Hay tráfico en Periférico por la volcadura de la pipa en CDMX?

A las 5:29 horas, el C5 informó que los servicios de emergencia trabajaban en remover la unidad.

⚠️Servicios de emergencia trabajan por volcadura sobre Periférico y Av. Paseo de las Palmas, colonia Lomas de Chapultepec I Sección, @AlcaldiaMHmx.#911CDMX #C5OjosDeLaCDMX #OjosDeLaCDMX — C5 CDMX (@C5_CDMX) August 28, 2026

Sin embargo, hasta las 6:30, usuarios de redes sociales reportaron que la pipa seguía volcada sobre el Periférico, provocando afectaciones viales desde Naucalli hasta Polanco en CDMX.

Por ello, se recomienda a automovilistas prevenir sus traslados y tomar rutas alternas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.