Metrobús estrena la ruta Quetzalcóatl con parada en el AICM

La nueva ruta del Metrobús Línea 4 conectará Reforma con el AICM. Fotos: Gob. CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, puso en marcha la nueva ruta Quetzalcóatl de la Línea 4 del Metrobús, que conectará la Glorieta de Amajac, en Paseo de la Reforma, con las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El servicio inicia operaciones con 19 autobuses eléctricos, una inversión de 112 millones de pesos, a lo largo de 29 kilómetros de recorrido, con el objetivo de mejorar la conectividad turística, laboral y comercial entre el centro de la capital y la zona aeroportuaria.

La presentación oficial se realizó este jueves en la explanada del Monumento a la Revolución, donde la mandataria capitalina destacó que esta ampliación forma parte de la estrategia de electromovilidad que impulsa la ciudad.

¿Cómo es la nueva ruta del Metrobús al aeropuerto?

La ruta Quetzalcóatl de la Línea 4 enlaza puntos clave de movilidad y turismo en la capital. Su trayecto pasa por:

Glorieta de Amajac (Reforma)

Centro Histórico

Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO)

Buenavista

Terminal 1 del AICM

Terminal 2 del AICM

Con ello, se fortalece la conexión directa entre el corredor Reforma-Centro y el principal aeropuerto del país.

Unidades eléctricas: características

Los nuevos autobuses fueron diseñados para operar en corredores urbanos de alta demanda y con criterios ambientales. Estas son sus especificaciones:

Longitud: 8.5 metros

Capacidad: 70 pasajeros

Baterías: 350 kWh

Vida útil estimada: 15 años

Sistema de seguridad: cámaras de videovigilancia

Forma de pago: sistema de cobro a bordo

La jefa de Gobierno subrayó que la electromovilidad es el rumbo del transporte público en la capital, al buscar reducir emisiones y modernizar la flota.

Impacto en la movilidad de CDMX

Autoridades capitalinas señalaron que esta ampliación ayudará a mejorar los traslados hacia el aeropuerto y zonas estratégicas de la ciudad, además de ofrecer una alternativa de transporte sustentable.

El sistema Metrobús moviliza diariamente a cerca de 2 millones de personas, consolidándose como uno de los ejes principales de movilidad en la CDMX. Con esta nueva ruta, se amplía la cobertura hacia un punto clave de conexión nacional e internacional.

