Multa por no traer tarjeta de circulación en CDMX puede superar los 3 mil pesos en 2026

GENERANDO AUDIO...

Policía de Tránsito de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Para circular en la Ciudad de México es necesario contar con varios documentos, entre ellos, la tarjeta de circulación. De no tenerla, el conductor podría ser acreedor a una multa superaría los 3 mil pesos.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, “los vehículos motorizados que circulen en el territorio de la Ciudad de México deben de contar con… Tarjeta de circulación vigente, en formato físico o digital”.

De no contar con la tarjeta de circulación “se sancionarán con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente”. Es decir, la multa podría ir desde los 2 mil 346 pesos hasta los 3 mil 519 pesos, según el cálculo para el 2026.

¿Qué otros documentos son necesarios para circular en la Ciudad de México?

Además de la tarjeta de circulación, el Reglamento de Tránsito capitalino también enlista otros documentos necesarios para poder transitar por la Ciudad de México. Entre los requisitos del vehículo destacan:

Placas de matrícula frontal y posterior, o permiso provisional vigentes correspondientes al tipo de vehículo

La calcomanía de circulación permanente

El holograma y constancia de verificación vehicular vigente con excepción de motocicletas

En caso de que no se cuente con alguno de esos documentos, las multas serían las mismas que en caso de no contar con la tarjeta de circulación. Es decir, superiores a los 3 mil pesos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.