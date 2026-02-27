Tras accidente en foto de graduación, IBERO investiga y asume responsabilidad

GENERANDO AUDIO...

IBERO señala que el servicio fue de proveedor externo. Foto: SGIRPC

Tras el accidente en el que colapsó un templete donde un grupo de alumnos de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe, en la CDMX, esperaba tomarse la foto de graduación y que dejó varios lesionados, la institución emitió un posicionamiento oficial en el que asumió su responsabilidad por lo ocurrido.

La IBERO informó que realiza una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes; asimismo, señaló que la estructura formaba parte de un servicio prestado por un proveedor externo.

33 personas valoradas; cinco fueron trasladadas

En un comunicado, la Universidad detalló que el incidente ocurrió el 27 de febrero, aproximadamente a las 10:45 horas, durante la toma de fotografía de graduación de la Licenciatura en Psicología, generación 2022–2026. En el lugar se encontraban alrededor de 150 estudiantes y acompañantes.

Tras el colapso, se activaron los protocolos institucionales de seguridad y atención a emergencias.

Un total de 33 personas fueron valoradas por servicios médicos:

28 recibieron atención en el campus .

. 5 fueron trasladadas a centros médicos para valoración complementaria como medida preventiva.

La institución indicó que, hasta el momento, ninguna de las personas atendidas presenta lesiones que comprometan la vida.

IBERO asume responsabilidad institucional

La IBERO precisó que, aunque la plataforma fue instalada por un proveedor externo, el evento se realizó dentro de sus instalaciones, por lo que asume plenamente la responsabilidad institucional.

Además, garantizó la cobertura integral de la atención médica necesaria y acompañamiento psicológico a quienes lo requieran.

La Universidad también inició una revisión exhaustiva en colaboración con las instancias correspondientes para esclarecer las causas del colapso y determinar responsabilidades.

Compromiso de seguimiento y acompañamiento

Después del incidente, el equipo directivo sostuvo una sesión de diálogo con la comunidad presente para reiterar su compromiso de acompañamiento y responsabilidad.

La institución señaló que mantendrá comunicación permanente y dará seguimiento puntual hasta la recuperación total de las personas afectadas, subrayando que la seguridad y el bienestar de su comunidad son su prioridad.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.