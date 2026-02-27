Despiden a funcionarios por agresión a vecinos en Azcapotzalco

GENERANDO AUDIO...

Despiden a funcionarios por agresión en Azcapotzalco. Foto: Captura

Funcionarios fueron despedidos tras protagonizar una agresión contra vecinos en Azcapotzalco, en la Ciudad de México. El altercado ocurrió durante un operativo en la vía pública y quedó grabado en video. Las imágenes muestran golpes y empujones entre personal de la alcaldía y habitantes de la zona.

La pelea generó indignación en redes sociales y obligó a las autoridades locales a pronunciarse. Horas después, la alcaldía confirmó la separación del cargo de la directora general de Gobierno y el inicio de procedimientos administrativos contra otros trabajadores involucrados.

Funcionarios despedidos por agresión en Azcapotzalco

La alcaldesa Nancy Marlene Núñez Reséndiz informó que las personas que participaron en el altercado fueron retiradas de sus funciones.

“Para las personas que estuvieron involucradas en el acto, se separará del cargo a la directora general de Gobierno, y también decir que el personal que la acompañe es personal basificado. Por eso se inicia también el procedimiento ante las instancias correspondientes para las sanciones”. Nancy Marlene Núñez Reséndiz, alcaldesa de Azcapotzalco

De acuerdo con la autoridad, el operativo estaba relacionado con denuncias vecinales por obstrucción del espacio público. Indicó que objetos como botes y estructuras colocadas en la calle no están permitidos, por lo que personal de vía pública acudió a la zona.

Contexto del operativo y contacto con la familia

La alcaldesa detalló que ya existe contacto con la familia afectada. Aseguró que, independientemente de si hubo una falta administrativa, nada justifica el uso de la violencia.

“Ya establecimos contacto con la familia, independientemente de si ellos están cometiendo alguna falta administrativa; aquí no se permite la violencia, que sea siempre mediante el diálogo, entonces con la familia se tiene un contacto, se tendrá un acompañamiento necesario para también las denuncias que ellos deseen interponer”. Nancy Marlene Núñez Reséndiz, alcaldesa de Azcapotzalco

También precisó que otras instancias deberán determinar posibles responsabilidades. Entre ellas, la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos, que podría intervenir en el caso.

La administración local señaló que colaborará con las investigaciones y entregará la información que sea solicitada. “Nada justifica la violencia”, reiteró la alcaldesa.

Hasta el momento, no se ha informado si existen denuncias formales ante el Ministerio Público. Las autoridades indicaron que las indagatorias continuarán en los próximos días para deslindar responsabilidades.

