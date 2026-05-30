Caen tres presuntos narcomenudistas en Coyoacán; llevaban droga y decenas de cartuchos

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Foto: SSC CDMX

En la alcaldía Coyoacán, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a tres hombres en posesión de aparente cocaína, marihuana y cartuchos útiles, durante un operativo de vigilancia en calles de la colonia Ajusco.

La detención ocurrió cuando los uniformados detectaron a un sujeto a bordo de una motocicleta que intercambiaba bolsitas con presunta droga con dos hombres que se encontraban en la vía pública.

Al intervenir, los policías realizaron una revisión de seguridad conforme a los protocolos de actuación.

¿Qué aseguraron los policías en Coyoacán?

Durante la inspección, los elementos de la SSC decomisaron:

41 cartuchos útiles

61 bolsitas con sustancia en polvo blanco

14 envoltorios con polvo

10 paquetes con sustancia cristalina

2 bolsas con aparente marihuana

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Rey Moctezuma y Popocatépetl, en la colonia Ajusco, una zona donde se reforzaron los patrullajes preventivos.

Tres detenidos y uno con antecedentes penales

Los detenidos tienen 19, 23 y 33 años de edad, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal.

Tras un cruce de información, las autoridades confirmaron que el hombre de 33 años cuenta con antecedentes en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, con dos ingresos previos por el delito de robo en 2011 y 2012.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señaló que mantiene operativos en distintas alcaldías para combatir la venta de droga en vía pública y fortalecer la seguridad en zonas habitacionales.

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