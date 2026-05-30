Colombia acusa a Ecuador de injerencia electoral por anuncio sobre aranceles

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Gustavo Petro y Daniel Noboa, presidentes de Colombia y Ecuador. Foto: AFP.

Colombia acusó este sábado a Ecuador de “injerencia” en sus elecciones y de presentar como un gesto de “buena voluntad” de Quito la eliminación de aranceles decidida por la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

La controversia surge a un día de las elecciones presidenciales en Colombia, luego de que Daniel Noboa informó que eliminará el arancel del 100% aplicado a productos colombianos tras sostener una conversación con el candidato opositor Abelardo de la Espriella.

El anuncio provocó la reacción de la Cancillería colombiana, que emitió un comunicado en el que expresó su rechazo a lo que consideró una intervención en asuntos internos del país.

El Gobierno de Colombia señala que la decisión de Ecuador de eliminar los aranceles al comercio bilateral desde el 1 de junio de 2026 responde al cumplimiento de las resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), que ordenaron la eliminación de esos… pic.twitter.com/R3FqihvNzX — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) May 30, 2026

Colombia denuncia injerencia electoral de Ecuador

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia calificó como una “deliberada injerencia” la participación de un mandatario extranjero en el contexto de las elecciones que se celebran este domingo.

En su posicionamiento, la dependencia señaló que la actuación del gobierno ecuatoriano representa una vulneración al principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado.

Asimismo, sostuvo que este tipo de acciones constituyen una afectación a la soberanía nacional y al sistema democrático colombiano.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, había señalado previamente que el gobierno de Daniel Noboa buscaba influir en el escenario político del país sudamericano para favorecer a sectores de derecha.

Aranceles entre Colombia y Ecuador generan disputa diplomática

La disputa comercial entre ambos países comenzó en febrero, cuando Noboa acusó a Colombia de no realizar suficientes acciones contra el crimen organizado en la frontera compartida.

Tras esas declaraciones, Ecuador impuso aranceles a productos colombianos. Como consecuencia, ambas naciones aplicaron gravámenes que alcanzaron hasta el 100%.

Noboa había adelantado a principios de mayo que reduciría el impuesto del 100% al 75% a partir del 1 de junio. Sin embargo, el reciente anuncio confirmó la eliminación total de la medida.

Durante su mensaje, el mandatario ecuatoriano señaló que tras dialogar con Abelardo de la Espriella acordaron impulsar acciones conjuntas para combatir el narcotráfico en la zona fronteriza.

Comunidad Andina y eliminación de aranceles

La Cancillería colombiana sostuvo que la decisión de retirar los aranceles no corresponde a una acción voluntaria del gobierno ecuatoriano.

Según Bogotá, la eliminación de las tarifas responde a disposiciones emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

El gobierno colombiano afirmó que presentar la medida como un gesto unilateral resulta engañoso y reiteró que los asuntos relacionados con el comercio y la integración regional deben mantenerse al margen de procesos político-electorales.

La controversia ocurre mientras Colombia se prepara para acudir a las urnas. Las encuestas ubican a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda entre los candidatos con mayores posibilidades de avanzar a una segunda vuelta prevista para el 21 de junio.

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