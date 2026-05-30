Italia destaca a México como su principal mercado de exportación en América Latina

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Foto: Ministro de Asuntos Exteriores de Italia.



El ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia, Antonio Tajani, destacó la llamada telefónica que sostuvo con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco.

México e Italia fortalecen cooperación en seguridad, comercio y cultura

En una publicación en su cuenta de X, el funcionario italiano señaló que ambos países comparten una asociación estratégica con relaciones políticas, económicas y culturales que continúan desarrollándose.

Ho avuto colloquio con il nuovo Ministro degli Esteri del Messico 🇲🇽 Roberto Velasco Alvarez @r_velascoa.

Italia e #Messico condividono un partenariato strategico sempre più forte, con intensi rapporti politici, economici e culturali.

Il Messico è il principale mercato per le… pic.twitter.com/DfX47KNllN — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 30, 2026

Comercio bilateral entre México e Italia

El canciller italiano destacó que México representa actualmente el principal mercado para las exportaciones italianas en América Latina, región que calificó como prioritaria dentro del Plan de Acción para las Exportaciones impulsado por Italia.

Asimismo, indicó que el nuevo acuerdo entre la Unión Europea y México podría favorecer una mayor presencia de empresas italianas en territorio mexicano. Según expuso, este instrumento permitiría ampliar las oportunidades para el desarrollo de actividades comerciales y de inversión entre ambas partes.

El funcionario italiano reiteró que el fortalecimiento de los lazos económicos forma parte de la agenda compartida entre ambos gobiernos, en el marco de la relación estratégica que mantienen.

Otro de los temas abordados durante la conversación fue la cooperación en seguridad. Tajani afirmó que ambos países confirmaron su disposición para fortalecer el trabajo conjunto en áreas relacionadas con la seguridad y la lucha contra la delincuencia organizada.

Italia y México coincidieron en impulsar mecanismos de cooperación que permitan ampliar la coordinación en estos ámbitos.

A pesar de no detallar acciones específicas o acuerdos concretos derivados de la conversación, Tajani destacó la voluntad compartida de continuar trabajando en estos temas.

Relaciones culturales entre México e Italia

Antonio Tajani también destacó el interés de ambos países por fortalecer sus relaciones culturales. Como ejemplo, mencionó la participación de Italia como Invitado de Honor en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

El ministro señaló que este evento representa una muestra de los vínculos culturales existentes entre ambas naciones y de la intención de ampliar los espacios de intercambio en este sector.

SRE resalta llamada entre Velasco y Tajani

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también destacó la continuidad del diálogo entre México e Italia, respaldado por una agenda que incluye temas políticos, económicos, comerciales y culturales.

Además, sostuvo que el comercio entre México e Italia podría fortalecerse con la reciente firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea.

La conversación se llevó a cabo en el marco de los 151 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Este viernes, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo una llamada telefónica de trabajo con el ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de @ItalyMFA, Antonio Tajani (@Antonio_Tajani).



Con 151 años de relaciones diplomáticas, México e Italia… pic.twitter.com/FJtsKtHSn2 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 29, 2026

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