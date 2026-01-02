Caída de árbol y semáforo en la CDMX tras sismo de 6.5

GENERANDO AUDIO...

En su reporte para el noticiero A las nueve en Uno, el reportero Raúl Gutiérrez informó que el sismo de magnitud 6.5, registrado a las 7:58 horas de este viernes 2 de enero con epicentro en San Marcos, Guerrero, activó la alerta sísmica en la Ciudad de México (CDMX) a través de postes del C5 y teléfonos móviles, y tuvo una percepción prolongada.

Detalló que se reportaron incidentes menores como la caída de un árbol en la colonia Portales y de un semáforo en Narvarte Poniente, ambos en la alcaldía Benito Juárez, así como algunas afectaciones menores en el Hospital General de México y en el Hospital de La Raza; sin embargo, autoridades capitalinas informaron saldo blanco, con atenciones únicamente por crisis nerviosa. Agregó que helicópteros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobrevolaron las 16 alcaldías sin reportar daños mayores y que, en el Centro Histórico, se registró un flamazo por acumulación de gas, atendido de manera oportuna por el Heroico Cuerpo de Bomberos, sin personas lesionadas.

