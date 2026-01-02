GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX este 2 de enero. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 2 de enero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las que realizarán los colectivos feministas..

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas dos concentraciones, dos citas agendadas y ocho eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Movilizaciones previstas para este 2 de enero

Marchas y Manifestaciones

Colectiva Feminista Radicales de la Periferia de la Ciudad de México Hora: 13:00 Lugar: Estación “Zócalo”, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro Demanda: Manifestación por los “Vagones Rosas” que busca la asignación de vagones exclusivos para mujeres y denuncia la violencia hacia las mujeres. Aforo estimado: 85 personas

Colectiva Revolución Feminista Hora: 15:00 Lugar: Estación “Bellas Artes”, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro Demanda: Evento político cultural en el que se realizará un taller denominado “Kit Forense en Casos de Desaparición y Desastres Masivos”. Aforo estimado: 20 personas

La Defensa de México Hora: 20:00 Lugar: Glorieta del Ahuehuete, Av. Paseo de la Reforma No. 199, Col. Juárez. Demanda: Evento “En México no Celebramos el Olvido”, en memoria de las víctimas de desapariciones forzadas. Aforo estimado: 100 personas

Unión de Comerciantes Ambulantes y de la Tercera Edad A.C. Hora: Durante todo el día Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico. Demanda: Protesta en contra de los operativos de recuperación de vía pública. Aforo estimado: 5 personas



Actividades Culturales y Recreativas

Verbenas Navideñas y Día de Reyes 2026 Lugar: Zócalo Capitalino y Monumento a la Revolución Aforo estimado: Hasta 20,000 personas Fecha: 20 de diciembre de 2025 al 06 de enero de 2026

Feria de la Muñeca Ar Lele Lugar: Monumento a la Revolución Aforo estimado: 1,000 personas Fecha: 20 de diciembre de 2025 al 06 de enero de 2026

Stranger Things The Experience Lugar: Expo Reforma Aforo estimado: 2,900 personas Fecha: 13 de diciembre de 2025 al 31 de mayo de 2026



Alternativas Viales

Para los usuarios del transporte y conductores que planeen transitar por la Ciudad de México, se recomienda tomar las siguientes alternativas viales debido a los cierres y modificaciones en las rutas principales por las marchas y manifestaciones:

Evitar el Centro Histórico y áreas cercanas al Zócalo , donde se estarán llevando a cabo varias concentraciones a partir de las 13:00 horas.

y áreas cercanas al , donde se estarán llevando a cabo varias concentraciones a partir de las 13:00 horas. Paseo de la Reforma podría tener bloqueos parciales, por lo que se sugiere utilizar Av. Insurgentes o Av. Chapultepec como rutas alternativas.

podría tener bloqueos parciales, por lo que se sugiere utilizar o como rutas alternativas. Las estaciones de Metro cercanas a los eventos, como Zócalo-Tenochtitlan y Bellas Artes , podrían presentar afluencia elevada, por lo que se recomienda considerar el uso de otras estaciones cercanas o utilizar el Metrobús .

y , podrían presentar afluencia elevada, por lo que se recomienda considerar el uso de otras estaciones cercanas o utilizar el . Av. Juárez y alrededores podrían verse afectados por la concentración de personas en el área del Glorieta del Ahuehuete, por lo que se recomienda tomar rutas alternativas como Av. Hidalgo.

Se recomienda estar al tanto de los reportes de tráfico y consultar las redes sociales oficiales de la SSC-CDMX para actualizaciones en tiempo real sobre el cierre de calles y la situación en el transporte público.