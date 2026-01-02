GENERANDO AUDIO...

Desalojo por sismo. Foto: Lizeth Coello

La alcaldía Benito Juárez informó el fallecimiento de un hombre de 60 años de edad en la colonia Álamos, ocurrido durante la evacuación por el sismo registrado la mañana de este 2 de enero de 2026. De acuerdo con la tarjeta informativa, la persona desalojó su departamento ubicado en un segundo piso, tropezó y perdió el conocimiento.

Elementos de seguridad del inmueble solicitaron apoyo de los servicios de emergencia, por lo que al lugar acudió la unidad 695 del CRUM; sin embargo, tras realizar las revisiones correspondientes, los paramédicos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. El caso quedó a cargo de las autoridades competentes.

Hay 12 heridos en CDMX tras sismo

Tras activar el protocolo de actuación por el sismo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que hasta el momento se tiene un reporte de 12 personas lesionadas, además de la caída de cinco postes y cuatro árboles, así como 18 denuncias por falta de suministro eléctrico en distintas colonias. Detalló que dos estructuras son evaluadas por riesgo de colapso y que, de manera preventiva, se realizan inspecciones en 34 edificios y cinco casas habitación.

Cae árbol sobre auto durante sismo

Derivado del sismo, autoridades reportaron únicamente la caída de un árbol en la colonia Portales y de un poste en Narvarte Poniente, sin que se registraran personas lesionadas. Equipos de Protección Civil y de la DGSU acudieron a los puntos afectados para atender los incidentes y liberar las vialidades.

