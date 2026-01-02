Videos de cómo se vivió el sismo de 6.5 en el Metro de la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Se activan protocolos tras sismo en la CDMX. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La mañana de este viernes, a las 07:58 horas, se registró un sismo de magnitud de 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, siendo perceptible de manera significativa en la Ciudad de México (CDMX), donde el movimiento telúrico provocó la activación inmediata de los protocolos de Protección Civil en diversas instalaciones, entre ellas el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Usuarios reportan fuertes sacudidas en estaciones y trenes

Durante el temblor, usuarios del Metro compartieron en redes sociales imágenes y videos en los que se observa cómo los trenes y andenes se sacudieron con la fuerza.

Algunos pasajeros señalaron que las instalaciones “comenzaron a tambalearse”, lo que generó momentos de tensión entre quienes se encontraban dentro de los convoyes y estaciones al momento del sismo.

Debido a estas condiciones, el servicio fue detenido de manera preventiva por más de 40 minutos, mientras que el personal especializado realizaba revisiones estructurales en toda la red.

Autoridades confirman que no hubo daños en el Metro

El director general del Metro de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava, informó que tras la activación del protocolo de seguridad y las inspecciones correspondientes no se registraron daños a las instalaciones ni incidencias mayores en el servicio.

A través de un mensaje, el funcionario señaló que la circulación de los trenes se normalizó en todas las Líneas y agradeció la calma y comprensión de las personas usuarias durante la suspensión temporal del servicio.

Llaman a mantenerse informados por canales oficiales

Las autoridades capitalinas reiteraron la importancia de seguir indicaciones de Protección Civil y mantenerse atentos a la información emitida por medios y cuentas oficiales, especialmente en eventos sísmicos que puedan afectar la movilidad y la seguridad de la población.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.