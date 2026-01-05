Reyes Magos dejarán derrama económica de 5.5 mil mdp sólo en la capital del país

GENERANDO AUDIO...

El 6 de enero es Día de Reyes Magos. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En la Ciudad de México (CDMX), la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) local proyectó una derrama económica de 5 mil 541 millones de pesos por la temporada de Reyes Magos.

El organismo señaló que, con base en datos oficiales del Censo de Población y Vivienda, en la capital viven un millón 652 mil 773 niñas y niños de entre 0 y 14 años, quienes impulsan de manera importante la actividad económica en esta temporada.

Se prevé que alrededor de 13 mil 419 negocios resulten beneficiados, entre ellos jugueterías, tiendas departamentales, centros comerciales, panaderías y establecimientos dedicados a la venta de artículos para menores, indicó la COPARMEX CDMX.

El presidente del organismo, Adal Ortiz, afirmó que 2026 es un año clave para fortalecer el tejido empresarial y modernizar la MiPymes.

“Es momento de impulsar a nuestras empresas con más innovación, más inversión y más inteligencia financiera. En COPARMEX creemos firmemente que la prosperidad debe sentirse en cada barrio, en cada mercado, en cada comercio de la ciudad; la complejidad y el crecimiento económico deben caminar de la mano que no deje a nadie atrás”.

Durante la temporada de Reyes Magos, lo más solicitado serán los electrónicos, juguetes, ropa y la clásica rosca

Horarios de transporte para los Reyes Magos

Por el arribo de los Reyes Magos, el Metro y Metrobús informaron de sus horarios, por ello, este 5 de enero, el Metro trabajará de forma habitual de 5:00 a 24:00 horas. Pero, se solicitó que artículos muy voluminosos sean embalados correctamente.

En tanto, Metrobús en las líneas 1,2,3,4,5,6 y 7 brindará servicio hasta las 2:00 AM del 6 de enero

