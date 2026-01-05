Reyes Magos dejarán derrama económica de 5.5 mil mdp sólo en la capital del país
En la Ciudad de México (CDMX), la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) local proyectó una derrama económica de 5 mil 541 millones de pesos por la temporada de Reyes Magos.
El organismo señaló que, con base en datos oficiales del Censo de Población y Vivienda, en la capital viven un millón 652 mil 773 niñas y niños de entre 0 y 14 años, quienes impulsan de manera importante la actividad económica en esta temporada.
Se prevé que alrededor de 13 mil 419 negocios resulten beneficiados, entre ellos jugueterías, tiendas departamentales, centros comerciales, panaderías y establecimientos dedicados a la venta de artículos para menores, indicó la COPARMEX CDMX.
El presidente del organismo, Adal Ortiz, afirmó que 2026 es un año clave para fortalecer el tejido empresarial y modernizar la MiPymes.
“Es momento de impulsar a nuestras empresas con más innovación, más inversión y más inteligencia financiera. En COPARMEX creemos firmemente que la prosperidad debe sentirse en cada barrio, en cada mercado, en cada comercio de la ciudad; la complejidad y el crecimiento económico deben caminar de la mano que no deje a nadie atrás”.
- Durante la temporada de Reyes Magos, lo más solicitado serán los electrónicos, juguetes, ropa y la clásica rosca
Horarios de transporte para los Reyes Magos
Por el arribo de los Reyes Magos, el Metro y Metrobús informaron de sus horarios, por ello, este 5 de enero, el Metro trabajará de forma habitual de 5:00 a 24:00 horas. Pero, se solicitó que artículos muy voluminosos sean embalados correctamente.
- En tanto, Metrobús en las líneas 1,2,3,4,5,6 y 7 brindará servicio hasta las 2:00 AM del 6 de enero
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.