Video: chofer y cobrador de camión intimidan con arma a conductor en CDMX

Foto: Cuartoscuro

Un camión de transporte público de la ruta 41 protagonizó un incidente vial bajo el puente de Eje 10 y avenida Revolución, en la Ciudad de México. Usuarios reportaron conducta agresiva del operador, daños materiales y momentos de pánico, luego de que el chofer y su acompañante presuntamente empuñaron un arma de fuego para amedrentar a la unidad afectada. Hasta el momento, no existe información oficial por parte de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI).

Usuarios reportan conducta agresiva de operador de transporte público

El incidente ocurrió ayer, bajo el puente de Eje 10 y avenida Revolución, donde un camión de la ruta 41 fue captado en video mientras bloqueaba el paso a otra unidad de transporte.

De acuerdo con usuarios de redes sociales, el operador del camión presuntamente mostraba un comportamiento extraño, situación que, según el testimonio difundido, no sería la primera vez que ocurre con choferes de esa ruta. Además, junto con su acompañante, habría presentado una conducta agresiva, sembrando pánico entre los usuarios, ya que presuntamente portaba un arma de fuego con la que realizó al menos un impacto contra la unidad de transporte.

En otro video difundido en TikTok, se muestra la perspectiva de un conductor de motocicleta, quien logró captar el descenso de las y los usuarios de la unidad de transporte, tras las afectaciones ocasionadas por el sujeto que presuntamente portaba el arma de fuego.

Hasta el momento, no existe un reporte oficial por parte de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) que confirme o desmienta estos hechos.

Camión bloquea vialidad y provoca daños materiales

En el video difundido se observa cómo la unidad de transporte público le cierra el paso a otro vehículo, para después detenerse de forma intencional. Posteriormente, el operador desciende del camión junto con un acompañante y se dirige a la otra unidad.

Durante el altercado, se reportaron afectaciones al parabrisas y daños visibles en uno de los extremos del camión involucrado, tras un intercambio de palabras entre los conductores.

Pasajeros piden calma ante presencia de niñas y niños

Usuarios que viajaban en la unidad afectada pidieron al operador agresor que se retirara, sin embargo, no fue posible debido a que el camión permanecía atravesado en la vialidad, impidiendo el paso.

En medio del incidente, algunos pasajeros gritaron que había menores de edad a bordo, lo que incrementó el pánico entre las personas presentes. Tras varios minutos, los presuntos agresores se retiraron del lugar, sin que se reportara la llegada inmediata de autoridades.

Sin postura oficial de autoridades capitalinas

Hasta el momento, no se han localizado reportes oficiales que confirmen el incidente o que detallen acciones por parte de la SEMOVI u otra autoridad capitalina, pese a la difusión del video en redes sociales.

Usuarios han solicitado mayor vigilancia y supervisión en el transporte público para garantizar la seguridad de pasajeros, especialmente cuando viajan niñas y niños.

