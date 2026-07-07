Rubalcava responde por el precio de los candelabros en la Línea 2 del Metro

GENERANDO AUDIO...

Adrián Rubalcava explicó el costo de ornamentos en Metro. Foto: Cuartoscuro

El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava, respondió este martes a los cuestionamientos sobre el costo de los candelabros colocados durante la remodelación de la estación Hidalgo de la Línea 2.

Durante un recorrido de supervisión encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el funcionario detalló que cuatro candelabros de gran tamaño costaron 56 mil pesos cada uno, mientras que el resto de los faroles y candelabros pequeños tuvieron un precio de entre 3 mil y 4 mil pesos, dependiendo del modelo.

Rubalcava explica el costo de los candelabros

Rubalcava precisó que únicamente cuatro piezas corresponden a los candelabros de mayor tamaño, ubicados en las bajadas de las escaleras de la estación.

“Cuatro tuvieron el costo de 56 mil pesos, que son los que se encuentran de tamaño grande en las bajadas de las escaleras, y el resto de los candelabros o de los faroles son entre 3 mil y 4 mil pesos, dependiendo el modelo”, explicó.

El funcionario también aseguró que actualmente la obra es revisada por la Auditoría Superior de la Ciudad de México y la Auditoría Superior de la Federación, con el fin de verificar los procesos de licitación.

También defendió el costo de los muros verdes

Durante su intervención, el director del Metro rechazó que los muros verdes instalados en la estación tengan un costo excesivo.

Afirmó que el metro cuadrado tuvo un costo de 5 mil 600 pesos, cifra que, dijo, se encuentra por debajo del valor comercial, el cual estimó entre 7 mil 400 y 10 mil pesos por metro cuadrado.

Gobierno capitalino asegura que la mayor inversión fue para mantenimiento

Por su parte, Clara Brugada señaló que la mayor parte de los recursos destinados a la renovación del tramo Hidalgo-Allende se utilizó para trabajos de mantenimiento.

Según explicó, dos de cada tres pesos invertidos fueron destinados al mantenimiento integral de la Línea 2 para fortalecer la operación del servicio, mientras que el resto correspondió a la remodelación de las estaciones.

Persisten dudas sobre el costo total de la instalación

Una revisión de precios de ornamentos similares disponibles en plataformas de venta en línea muestra que candelabros de características parecidas se ofrecen entre 12 mil y 27 mil pesos, mientras que faroles similares tienen precios que van de casi 200 a 2 mil 900 pesos.

Hasta el momento, el STC Metro no ha detallado los materiales utilizados ni ha desglosado cuánto corresponde al costo de fabricación, instalación y mano de obra de los candelabros colocados en la estación Hidalgo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.