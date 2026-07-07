Entrevista | Experto en movilidad cuestiona la utilidad de la Calzada Flotante en Tlalpan

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Cuestionan utilidad de Calzada Flotante en Tlalpan. Fotos: Cuartoscuro.

Francisco Soni, experto en movilidad, advirtió en entrevista para el noticiero A las Nueve en Uno que el retraso en las obras de la Línea 2 del Metro CDMX representa riesgos para la operación del sistema y para los usuarios, debido a que continúan los trabajos sobre la infraestructura mientras el servicio permanece en funcionamiento.

Durante la conversación, explicó que la caída de materiales o escombros podría provocar daños a los trenes, generar más retrasos y elevar los costos de mantenimiento. Además, señaló que la ejecución simultánea de diversas obras evidenció una falta de planeación, lo que derivó en afectaciones a peatones y usuarios del transporte público.

Calzada Flotante no resolverá los problemas de la Línea 2 del Metro CDMX

Soni también cuestionó la calidad de los materiales utilizados en la remodelación de estaciones y consideró que algunas decisiones podrían traducirse en un deterioro acelerado de la infraestructura. En ese sentido, afirmó que la llamada Calzada Flotante sobre Tlalpan no resolverá los problemas de operación de la Línea 2, como los retrasos ocasionados por las lluvias.

Finalmente, el especialista sostuvo que el principal desafío es fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones encargadas del Metro y dejar de privilegiar decisiones políticas sobre criterios de ingeniería y movilidad, con el fin de garantizar infraestructura duradera, segura y funcional para millones de usuarios.

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