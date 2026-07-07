Toma precauciones: estas son las protestas y actividades mundialistas en CDMX este 7 de julio

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Siguen las actividades mundialistas. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 7 de julio se registrarán 20 protestas y actividades sobre el Mundial 2026 en la Ciudad de México (CDMX) que podrían causar afectaciones en distintos puntos.

De forma específica, habrá seis concentraciones; una cita agendada; dos rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Igual que en días anteriores, no se registrarán grandes protestas en CDMX este 7 de julio, toda vez que las principales actividades están relacionadas con el Mundial 2026.

Protestas en CDMX este 7 de julio

Colectivo Ambientalista “Aquí ¡No!”

Hora: 07:00

07:00 Lugar: Embajada de Alemania, Polanco, Miguel Hidalgo.

Embajada de Alemania, Polanco, Miguel Hidalgo. Motivo: Mitin contra la construcción de una planta de amoniaco en la bahía de Ohuira, Sinaloa.

Mitin contra la construcción de una planta de amoniaco en la bahía de Ohuira, Sinaloa. Aforo: 60 personas.

Lirios Buscadores Izcalli

Hora: 08:00

08:00 Lugar: Comisión de Búsqueda de Personas, colonia Doctores, Cuauhtémoc.

Comisión de Búsqueda de Personas, colonia Doctores, Cuauhtémoc. Motivo: Pegarán fichas de búsqueda de un menor desaparecido y exigirán acciones para su localización.

Pegarán fichas de búsqueda de un menor desaparecido y exigirán acciones para su localización. Aforo: 40 personas.

Movimiento de Regeneración Sindical

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Benito Juárez.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Benito Juárez. Motivo: Recolección de firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Recolección de firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aforo: 30 personas.

Congreso LGBTIQ+ de México

Hora: 17:00

17:00 Lugar: Secretaría de Marina, Coyoacán.

Secretaría de Marina, Coyoacán. Motivo: Mitin contra la homofobia y la discriminación hacia un trabajador de la Semar.

Mitin contra la homofobia y la discriminación hacia un trabajador de la Semar. Aforo: 60 personas.

Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina

Hora: 17:00

17:00 Lugar: Espacio Autogestivo “Okupa Che”, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Espacio Autogestivo “Okupa Che”, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Motivo: Reunión para organizar acciones en solidaridad con Palestina y colectivos de búsqueda.

Reunión para organizar acciones en solidaridad con Palestina y colectivos de búsqueda. Aforo: 60 personas.

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”

Hora: 17:30

17:30 Lugar: Secretaría de Gobernación, Cuauhtémoc.

Secretaría de Gobernación, Cuauhtémoc. Motivo: Mitin para exigir avances en la investigación de la desaparición forzada de dos luchadores sociales en Oaxaca.

Mitin para exigir avances en la investigación de la desaparición forzada de dos luchadores sociales en Oaxaca. Aforo: 50 personas.

Gran Consejo de la Anáhuac

Hora: 13:00

13:00 Lugar: Secretaría de Gobierno, Zócalo.

Secretaría de Gobierno, Zócalo. Motivo: Solicitan incorporación a programas de vivienda.

Solicitan incorporación a programas de vivienda. Aforo: 50 personas.

Rodadas ciclistas de hoy

People for Bikes Roma

Hora: 06:50

06:50 Salida: Roma Norte.

Roma Norte. Destino: Bosque de Chapultepec y Parque Aztlán.

Bosque de Chapultepec y Parque Aztlán. Aforo: 20 participantes.

Xochimilco en Bici

Hora: 20:00

20:00 Salida: San Lorenzo la Cebada, Xochimilco.

San Lorenzo la Cebada, Xochimilco. Destino: Reloj Otomano, Centro Histórico.

Reloj Otomano, Centro Histórico. Aforo: 20 participantes.

Eventos relacionados con el Mundial 2026

FIFA Fan Festival

Hora: 11:30

11:30 Lugar: Zócalo Capitalino.

Zócalo Capitalino. Fecha: Del 11 de junio al 19 de julio.

Del 11 de junio al 19 de julio. Aforo: 55 mil personas.

Festival Campo Marte 26

Hora: 08:00

08:00 Lugar: Campo Marte.

Campo Marte. Fecha: Del 10 de junio al 19 de julio.

Del 10 de junio al 19 de julio. Aforo: 10 mil personas.

Gigantes del Fútbol

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Paseo de la Reforma.

Paseo de la Reforma. Fecha: Del 11 de junio al 19 de julio.

Del 11 de junio al 19 de julio. Aforo: 5 mil personas.

México Aquí “El lugar donde todo México converge”

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Monumento a la Madre.

Monumento a la Madre. Fecha: Del 30 de marzo al 31 de agosto.

Del 30 de marzo al 31 de agosto. Aforo: 5 mil personas.

Festivales Futboleros en la CDMX

Hora: 10:00

10:00 Lugares: Parque de la Bombilla, Parque Tezozomoc, Campos Revolución, Utopía Meyehualco, Central de Abasto, Unidad Independencia del IMSS, Deportivo Vivanco y Deportivo Xochimilco.

Parque de la Bombilla, Parque Tezozomoc, Campos Revolución, Utopía Meyehualco, Central de Abasto, Unidad Independencia del IMSS, Deportivo Vivanco y Deportivo Xochimilco. Fecha: Del 11 de junio al 19 de julio.

Del 11 de junio al 19 de julio. Actividad: Transmisión en pantallas gigantes de los partidos del Mundial de la FIFA 2026.

Futlán, Tierra de Fútbol

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Parque Aztlán.

Parque Aztlán. Fecha: Del 1 de junio al 19 de julio.

Del 1 de junio al 19 de julio. Aforo: Mil 500 personas.

Anticipa tus traslados y toma rutas alternas en CDMX para evitar retrasos por las protestas de este 7 de julio.

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