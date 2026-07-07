Toma precauciones: estas son las protestas y actividades mundialistas en CDMX este 7 de julio
Este martes 7 de julio se registrarán 20 protestas y actividades sobre el Mundial 2026 en la Ciudad de México (CDMX) que podrían causar afectaciones en distintos puntos.
De forma específica, habrá seis concentraciones; una cita agendada; dos rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Igual que en días anteriores, no se registrarán grandes protestas en CDMX este 7 de julio, toda vez que las principales actividades están relacionadas con el Mundial 2026.
Protestas en CDMX este 7 de julio
Colectivo Ambientalista “Aquí ¡No!”
- Hora: 07:00
- Lugar: Embajada de Alemania, Polanco, Miguel Hidalgo.
- Motivo: Mitin contra la construcción de una planta de amoniaco en la bahía de Ohuira, Sinaloa.
- Aforo: 60 personas.
Lirios Buscadores Izcalli
- Hora: 08:00
- Lugar: Comisión de Búsqueda de Personas, colonia Doctores, Cuauhtémoc.
- Motivo: Pegarán fichas de búsqueda de un menor desaparecido y exigirán acciones para su localización.
- Aforo: 40 personas.
Movimiento de Regeneración Sindical
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Benito Juárez.
- Motivo: Recolección de firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
- Aforo: 30 personas.
Congreso LGBTIQ+ de México
- Hora: 17:00
- Lugar: Secretaría de Marina, Coyoacán.
- Motivo: Mitin contra la homofobia y la discriminación hacia un trabajador de la Semar.
- Aforo: 60 personas.
Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina
- Hora: 17:00
- Lugar: Espacio Autogestivo “Okupa Che”, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
- Motivo: Reunión para organizar acciones en solidaridad con Palestina y colectivos de búsqueda.
- Aforo: 60 personas.
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”
- Hora: 17:30
- Lugar: Secretaría de Gobernación, Cuauhtémoc.
- Motivo: Mitin para exigir avances en la investigación de la desaparición forzada de dos luchadores sociales en Oaxaca.
- Aforo: 50 personas.
Gran Consejo de la Anáhuac
- Hora: 13:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Zócalo.
- Motivo: Solicitan incorporación a programas de vivienda.
- Aforo: 50 personas.
Rodadas ciclistas de hoy
People for Bikes Roma
- Hora: 06:50
- Salida: Roma Norte.
- Destino: Bosque de Chapultepec y Parque Aztlán.
- Aforo: 20 participantes.
Xochimilco en Bici
- Hora: 20:00
- Salida: San Lorenzo la Cebada, Xochimilco.
- Destino: Reloj Otomano, Centro Histórico.
- Aforo: 20 participantes.
Eventos relacionados con el Mundial 2026
FIFA Fan Festival
- Hora: 11:30
- Lugar: Zócalo Capitalino.
- Fecha: Del 11 de junio al 19 de julio.
- Aforo: 55 mil personas.
Festival Campo Marte 26
- Hora: 08:00
- Lugar: Campo Marte.
- Fecha: Del 10 de junio al 19 de julio.
- Aforo: 10 mil personas.
Gigantes del Fútbol
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Paseo de la Reforma.
- Fecha: Del 11 de junio al 19 de julio.
- Aforo: 5 mil personas.
México Aquí “El lugar donde todo México converge”
- Hora: 10:00
- Lugar: Monumento a la Madre.
- Fecha: Del 30 de marzo al 31 de agosto.
- Aforo: 5 mil personas.
Festivales Futboleros en la CDMX
- Hora: 10:00
- Lugares: Parque de la Bombilla, Parque Tezozomoc, Campos Revolución, Utopía Meyehualco, Central de Abasto, Unidad Independencia del IMSS, Deportivo Vivanco y Deportivo Xochimilco.
- Fecha: Del 11 de junio al 19 de julio.
- Actividad: Transmisión en pantallas gigantes de los partidos del Mundial de la FIFA 2026.
Futlán, Tierra de Fútbol
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Parque Aztlán.
- Fecha: Del 1 de junio al 19 de julio.
- Aforo: Mil 500 personas.
Anticipa tus traslados y toma rutas alternas en CDMX para evitar retrasos por las protestas de este 7 de julio.
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