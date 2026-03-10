Contingencia ambiental activa “doble Hoy No Circula” el miércoles: estos son los autos que no circulan el 11 de marzo

GENERANDO AUDIO...

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono este martes 10 de marzo en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que se aplicará Doble Hoy No Circula el miércoles 11 de marzo.

La medida se tomó luego de que se registrara una concentración de 159 partes por billón (ppb) de ozono en la estación FES Acatlán, en Naucalpan, lo que colocó la calidad del aire en nivel muy malo.

Ante esta situación, varios vehículos deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas para reducir la contaminación.

Doble Hoy No Circula: autos que no circulan el miércoles 11 de marzo

De acuerdo con la CAMe, mañana no podrán circular los siguientes vehículos:

Autos con holograma 2

Autos con holograma 1 con terminación de placa 1, 3, 4, 5, 7 y 9

con terminación de placa Autos con holograma 0 y 00 , engomado rojo , con placas terminación 3 y 4

, , con placas terminación Vehículos sin holograma de verificación, como autos antiguos, nuevos, permisos de circulación, placas foráneas o pase turístico

También habrá restricciones adicionales:

Vehículos de carga no podrán circular de 6:00 a 10:00 horas , salvo los inscritos en programas de autorregulación

no podrán circular de , salvo los inscritos en programas de autorregulación Taxis con restricción deberán dejar de circular de 10:00 a 22:00 horas

deberán dejar de circular 50% de unidades de reparto de gas LP con terminación NON dejarán de circular

Qué vehículos sí pueden circular durante la contingencia

Algunos vehículos quedan exentos del Doble Hoy No Circula, entre ellos:

Autos eléctricos e híbridos

Vehículos con holograma exento

Motocicletas

Vehículos de emergencia, salud, seguridad, bomberos y protección civil

Transporte escolar y de personal autorizado

Vehículos para personas con discapacidad con permiso correspondiente

con permiso correspondiente Unidades que transportan productos perecederos con refrigeración

Por qué se activó la contingencia ambiental

La autoridad explicó que un sistema anticiclónico sobre el centro del país generó poca dispersión de contaminantes, además de vientos débiles, alta radiación solar y temperaturas de hasta 28 grados.

Estas condiciones favorecieron la acumulación de ozono, lo que obligó a activar medidas para reducir emisiones y proteger la salud de la población.

La CAMe informó que continuará monitoreando la calidad del aire para determinar si la contingencia se mantiene o se levanta en las próximas horas.

