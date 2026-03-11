Video capta momento exacto de derrumbe en San Antonio Abad

GENERANDO AUDIO...

Derrumbe en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Un video captó el momento exacto del derrumbe del edificio ubicado en el 124 de la Calzada San Antonio Abad, colonia Tránsito, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

A través de su cuenta de X, el periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como C4, compartió la grabación en la que se observa como parte de la construcción colapsa, levantando polvo tras el impacto del concreto que se vino abajo.

En las imágenes se alcanza a apreciar cómo algunas personas que se encontraban cerca de la zona alejarse ante el derrumbe del edificio.

Según el reporte de C4, el derrumbe se registró a la hora de comida de los trabajadores de la obra.

Derrumbe en Calzada San Antonio Abad

La tarde del 9 de marzo, se reportó el derrumbe de un edificio en demolición en la calzada San Antonio Abad, en la Ciudad de México. A la zona arribaron elementos de seguridad, bomberos y Protección Civil capitalina.

Luego de horas de labor, autoridades lograron el rescate de tres cuerpos de trabajadores de la obra. El último deceso se confirmó la mañana de este martes.

“Derivado de los trabajos que se realizan para encontrar al último trabajador afectado por el colapso parcial del edificio ubicado en Av. San Antonio Abad, lamentablemente, se confirma su fallecimiento. Continuamos realizando labores para la recuperación del cuerpo”

A través de su cuenta de X, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina, destacó que será la Fiscalía de la Ciudad de México, la encargada de hacer los peritajes correspondientes.

Luego del derrumbe, autoridades colocaron sellos de suspensión en el predio de San Antonio Abad.

