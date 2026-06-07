Convocan a megamarchas en la CDMX el día de la inauguración del Mundial 2026; hora y ruta de la movilización

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Foto: Getty Images / Ilustrativa

En redes sociales circula una convocatoria para participar en una megamarcha en la Ciudad de México el próximo 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026. En la manifestación participarán diversos grupos como madres buscadoras, maestros, pensionados, transportistas, campesinos, trabajadores de la salud y colectivos ciudadanos.

Convocan a megamarcha en la CDMX el día de la inauguración del Mundial

En grupos de Facebook y otros sitios se ha difundido la en una megamarcha ciudadana, para aprovechar que las miradas del mundo estarán en la CDMX el día de la inauguración del Mundial 2026.

Los organizadores tienen como objetivo enseñar “lo que el régimen quiere esconder” y se apoyarán diversas causas como los desaparecidos en México, los problemas de inseguridad que enfrentan los transportistas, el abandono de los campesinos, la falta de recursos en el sector salud, entre otras.

“El 11 de junio de 2026 México no sólo va a estar bajo los reflectores del Mundial (…) Ese día no solo nos van a ver turistas, cámaras, reporteros extranjeros y millones de personas pendientes del inicio mundialista. Ese día el mundo va a ver al México que el régimen quiere esconder”, se lee en la convocatoria.

El movimiento es pacífico y se hace un llamado a ir vestidos de blanco, no generar violencia y evitar caer en provocaciones.

“Porque si el régimen reprime, el mundo lo va a ver. Si mandan granaderos, el mundo lo va a ver. Si encapsulan ciudadanos, el mundo lo va a ver. Si provocan, el mundo lo va a ver. Si aparece el bloque negro para ensuciar la marcha, el mundo lo va a ver. Si intentan fabricar caos para justificar la represión, el mundo lo va a ver”.

Ruta y horario de la megamarcha durante la inauguración del Mundial 2026

La megamarcha saldrá de distintos puntos de la zona sur de la CDMX, en cada uno de ellos partirá un grupo distinto. El objetivo es reunirse a las 13:00 horas en la entrada principal del Estadio Azteca, la misma hora en que comienza el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.

Colectivos de madres buscadoras: Av. Insurgentes (Estadio Universitario)

Trabajadores de la educación: Anillo Periférico (San Jeronimo)

Pensionados Pemex y CFE: Anillo Periferico (Hospital Picacho)

Organizaciones de transportistas: Anillo Periferico (Vaqueritos)

Organizaciones campesinas: Calzada de Tlalpan (División del Norte)

Trabajadores de la Salud: Av. del Imán (Parque Cantera)

Colectivos en general: Av. Santa Úrsula (Parque Cantera)

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