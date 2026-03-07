Video: tras percance vial, francés golpea a mujer en la Condesa, CDMX

GENERANDO AUDIO...

Captan a extranjero golpeando a mujer en CDMX. Foto: Gettyimages|Ilustrativa

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que una discusión entre un hombre y una mujer escaló hasta una agresión física, lo que provocó la intervención de personas que se encontraban en el lugar.

El incidente fue grabado por un usuario que presenció el altercado, donde se observa cómo el intercambio verbal entre ambos se vuelve cada vez más tenso hasta que ocurre la agresión. De acuerdo con reportes preliminares, el hombre involucrado en el hecho sería de origen francés, situación que generó mayor controversia entre usuarios de redes sociales tras la difusión del video.

Video muestra discusión entre ciclista y conductora

En las imágenes se observa que la discusión comenzó entre una mujer que se encontraba dentro de una camioneta y un hombre que circulaba en bicicleta.

Durante varios segundos ambos intercambian reclamos, mientras el tono del debate se vuelve cada vez más acalorado.

Sin embargo, el momento más tenso ocurre cuando el hombre, visiblemente alterado, lanza un golpe directo al rostro de la mujer, lo que provoca la reacción inmediata de personas que se encontraban cerca.

Personas intervienen tras la agresión

Tras el golpe, varios ciudadanos que presenciaban la discusión se acercaron rápidamente para intervenir y defender a la mujer.

La reacción de los testigos fue inmediata, ya que la agresión generó indignación entre quienes observaban el altercado, quienes buscaron detener al sujeto.

La mujer quedó visiblemente alterada después del golpe, mientras continuaban los reclamos entre las personas presentes.

Policía de tránsito se acerca al lugar

En la parte final del video se observa cómo una policía de tránsito se aproxima al sitio donde ocurrió la agresión.

No obstante, la grabación termina en ese momento, por lo que no se muestra qué ocurrió después ni si el hombre fue detenido.

La difusión del video en redes sociales provocó múltiples reacciones entre los internautas, quienes cuestionaron la agresión y debatieron sobre lo ocurrido.

Hasta ahora no se han dado a conocer más detalles oficiales sobre el caso ni sobre posibles sanciones para el agresor.

